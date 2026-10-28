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Markus Lanz heute Abend: Das sind Gäste und Themen am Mittwoch, 28. Oktober

Im TV-Business ist Markus Lanz ein alter Hase, er flimmert seit über 20 Jahren über die deutschen Bildschirme. Seine Anfänge im Boulevard hat er längst hinter sich gelassen. Mit seiner ZDF-Talkshow hat er sich zum ernst zu nehmenden Polit-Talker gemausert. Wer sind heute Abend (Mittwoch, 28. Oktober) seine Gäste?
Sven Geißelhardt |
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Markus Lanz moderiert seine Talkshow seit 2008.
Markus Lanz moderiert seine Talkshow seit 2008. © ZDF/Andreas Ortner

Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 28. Oktober geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier. 

Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz

Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow

Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.

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Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".

Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?

Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.

Gäste und Themen bei Markus Lanz am 28. Oktober: Wer ist heute Abend dabei?

Am Mittwochabend (28. Oktober) begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 23.15 Uhr. Welche Gäste im Studio dabei sind, lesen Sie hier:

Name Position Thema
Karin Prien CDU-Politikerin

Die Bundesbildungsministerin äußert sich zu den vielfältigen Herausforderungen in der Bildungspolitik, zum Zustand der Regierungskoalition und zu Kanzler Merz.  
Steffen Krach SPD-Politiker

Der Berliner SPD-Chef nimmt Stellung zum Vorhaben seiner Partei, ihre Mitglieder über einen möglichen Koalitionsvertrag in der Bundeshauptstadt zu befragen.
Silke Müller Bildungsexpertin

Die Publizistin war 16 Jahre lang Schulleiterin. Sie erläutert ihre Ideen für ein Schulsystem mit zeitgemäßen Unterrichtsmethoden, mehr Chancengleichheit und besseren Lernerfolgen.
Anke Myrrhe Journalistin

Die rot-grün-roten Sondierungsgespräche in Berlin waren holprig, aber erfolgreich. Die stellvertretende "Tagesspiegel"-Chefredakteurin analysiert die Koalitionsverhandlungen.
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42 Kommentare
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  • vagabund am 23.09.2026 19:59 Uhr / Bewertung:

    Diesmal wird zumindest nicht einseitig über die AfD sondern mit einem Vertreter dieser Partei geredet werden. Allerdings wird er bei dieser Besetzung vereint mit dem Moderator hauptsächlich auf hergeholte Fehler bei dieser Partei reagierenj müssen.

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  • Mamola99 am 14.10.2026 20:36 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von vagabund

    Haben sie keine Probleme mit Rechtsradikalen?

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  • Ultralöwe am 17.09.2026 09:40 Uhr / Bewertung:

    vagabund, du siehst Russland praktisch als Opfer. Du findest es in Ordnung das Putin Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und Wohngebäude mit Drohnen und Raketen beschießen läßt um das Ukrainische Volk zu zermürben? Warum steigen immer mehr Leute aus der BSW-Partei aus? Sie erkennen einfach wie russlandlastig diese Partei ist. Die EU versucht sehrwohl Kontakt mit Putin auf zu nehmen, aber sie werden zum Teil gar nicht empfangen oder Putin bewegt sich keinen Millimeter von seinem Plan weg. Um Kompromisse zu schließen müssen sich beide Seiten bewegen nicht nur eine. Wenn du einen Orban, der sein eigenes Volk geknechtet hat als löbliches Beispiel siehst habe ich bei dir meine Zweifel.

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