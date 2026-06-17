Markus Lanz heute Abend: Das sind Gäste und Themen am Mittwoch, 17. Juni
Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 17. Juni geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.
Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz
- Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow
- Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?
- Gäste und Themen bei Markus Lanz: Wer ist heute Abend dabei?
Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow
Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.
Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".
Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?
Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.
Gäste und Themen bei Markus Lanz am 17. Juni: Wer ist heute Abend dabei?
In der Nacht von Mittwoch (17. Juni) auf Donnerstag begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 0.45 Uhr. Welche Gäste im Studio dabei sind, lesen Sie hier:
|Name
|Position
|Thema
|Cathryn Clüver Ashbrook
|Politologin
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In wenigen Tagen feiern die USA ihren 250. Geburtstag. Die Amerika-Expertin der Bertelsmann Stiftung liefert eine Zustandsbeschreibung der US-Demokratie und Gesellschaft.
|Rüdiger Bachmann
|Ökonom
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Der in den USA lehrende VWL-Professor beleuchtet die Verfasstheit und Perspektiven der US-Wirtschaft. "Die Inflation wird weiter ansteigen", befürchtet er.
|Lucas Vogelsang
|Fußballexperte
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Der Podcaster ("FUSSBALL MML") kommentiert den sportlichen Auftakt der Fußballweltmeisterschaft und äußert sich zudem kritisch zur fortschreitenden Kommerzialisierung des Turniers.
|Jürgen Schmieder
|Journalist
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Der freie US-Korrespondent der "Süddeutschen Zeitung" stellt fest, dass das Fußballfieber in Amerika steigt. Und er analysiert, wie die US-Bevölkerung auf das iranische Team blickt.
|Klaus Ehringfeld
|Journalist
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Zugeschaltet aus Mexiko-Stadt erläutert der Korrespondent (u.a. "Handelsblatt"), wie die mexikanischen Drogenbanden versuchen, die Spiele beim WM-Co-Gastgeber für sich zu nutzen.
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