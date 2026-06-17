AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Markus Lanz heute Abend: Das sind Gäste und Themen am Mittwoch, 17. Juni

Markus Lanz heute Abend: Das sind Gäste und Themen am Mittwoch, 17. Juni

Im TV-Business ist Markus Lanz ein alter Hase, er flimmert seit über 20 Jahren über die deutschen Bildschirme. Seine Anfänge im Boulevard hat er längst hinter sich gelassen. Mit seiner ZDF-Talkshow hat er sich zum ernst zu nehmenden Polit-Talker gemausert. Wer sind heute Abend (Mittwoch, 17. Juni) seine Gäste?
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 36  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Markus Lanz moderiert seine Talkshow seit 2008.
Markus Lanz moderiert seine Talkshow seit 2008. © BrauerPhotos

Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 17. Juni geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.

Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz

Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow

Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.

Lesen Sie auch

Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".

Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?

Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.

Gäste und Themen bei Markus Lanz am 17. Juni: Wer ist heute Abend dabei?

In der Nacht von Mittwoch (17. Juni) auf Donnerstag begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 0.45 Uhr. Welche Gäste im Studio dabei sind, lesen Sie hier:

Name Position Thema
Cathryn Clüver Ashbrook Politologin

In wenigen Tagen feiern die USA ihren 250. Geburtstag. Die Amerika-Expertin der Bertelsmann Stiftung liefert eine Zustandsbeschreibung der US-Demokratie und Gesellschaft. 
Rüdiger Bachmann Ökonom

Der in den USA lehrende VWL-Professor beleuchtet die Verfasstheit und Perspektiven der US-Wirtschaft. "Die Inflation wird weiter ansteigen", befürchtet er.
Lucas Vogelsang Fußballexperte

Der Podcaster ("FUSSBALL MML") kommentiert den sportlichen Auftakt der Fußballweltmeisterschaft und äußert sich zudem kritisch zur fortschreitenden Kommerzialisierung des Turniers.  
Jürgen Schmieder Journalist

Der freie US-Korrespondent der "Süddeutschen Zeitung" stellt fest, dass das Fußballfieber in Amerika steigt. Und er analysiert, wie die US-Bevölkerung auf das iranische Team blickt.
Klaus Ehringfeld Journalist

Zugeschaltet aus Mexiko-Stadt erläutert der Korrespondent (u.a. "Handelsblatt"), wie die mexikanischen Drogenbanden versuchen, die Spiele beim WM-Co-Gastgeber für sich zu nutzen.
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
36 Kommentare
Artikel kommentieren
  • vagabund am 02.06.2026 20:20 Uhr / Bewertung:

    Mal wieder bei Lanz, wo Vertreter der Verliererparteien meist über die AfD herziehen und nicht mit einem Vertreter/in der AfD reden.
    Bei Lanz sollte auch Grundgesetz Art 3 maßgebend sein, wo es heißt: Keiner darf aufgrund seiner politischen Einstellung bevorzugt oder benachteiligt werden ...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Therapeut am 04.06.2026 15:36 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von vagabund

    Angriffe auf die freiheitliche, demokratische Grundordnung und Rassismus sind keine politischen Einstellungen, sondern richten sich klar gegen die Wertvorstellungen des deutschen Grundgesetzes und des friedlichen Zusammenlebens.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der wahre tscharlie am 02.06.2026 17:46 Uhr / Bewertung:

    Nicht schon wieder der Robin Alexander. Der war erst letzte Woche bei Maybritt Illner.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.