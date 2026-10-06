Markus Lanz heute Abend: Das sind Gäste und Themen am Dienstag, 6. Oktober
Die Zeiten, in denen Markus Lanz sich im TV Themen wie Beauty, Lifestyle und Ernährung widmete, sind längst vorbei. Der Moderator hat sich erfolgreich eine Karriere als Gastgeber einer nach ihm benannten Talkshow aufgebaut, in welcher er hochrangige Gäste aus der Politik begrüßt, um mit ihnen über die Situation in Deutschland zu diskutieren. Wer in der aktuellen Ausgabe "Markus Lanz" am 6. Oktober geladen ist und über welche Themen diskutiert wird, erfahren Sie hier.
Alles zur Polit-Talkshow von Markus Lanz
- Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow
- Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?
- Gäste und Themen bei Markus Lanz: Wer ist heute Abend dabei?
Von RTL zum ZDF: So startete Markus Lanz seine Polit-Talkshow
Markus Lanz startete nach Stationen beim Radio seine Laufbahn im TV. Einem größeren Publikum wurde er bereits 1998 bekannt, als er für die schwangere Barbara Eligmann die RTL-Sendung "Explosiv – Das Magazin" moderierte. Aus der Vertretung wurde ein Hauptjob, für den Lanz bis 2008 vor der Kamera stand.
Von RTL wechselte Markus Lanz 2008 zum ZDF, erneut als Vertretung. Er sollte für Johannes B. Kerner einspringen, der zu dieser Zeit eine Sommerpause einlegte. Für Lanz die perfekte Chance, sich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zu beweisen. Das hat für ihn, mit der desaströsen "Wetten, dass..?"-Ausnahme, hervorragend geklappt. Über die Jahre präsentierte er Formate wie "Mensch" oder "Lanz kocht".
Sendezeiten: Wann läuft "Markus Lanz" im TV?
Am bekanntesten dürfte seine Talkshow "Markus Lanz" sein, die seit 2008 im ZDF ausgestrahlt wird. "Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bietet Markus Lanz in seiner Talkshow eine große Bandbreite an Gästen und Themen – politisch aktuell, gesellschaftspolitisch relevant, berührend, unterhaltsam", schreibt der Sender auf seiner Homepage. Für Frühaufsteher ist die Sendung allerdings weniger geeignet, denn meist startet sie erst nach 23 Uhr.
Gäste und Themen bei Markus Lanz am 6. Oktober: Wer ist heute Abend dabei?
Am Dienstagabend (6. Oktober) begrüßt Markus Lanz die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen um 23.00 Uhr. Welche Gäste im Studio dabei sind, lesen Sie hier:
|Name
|Position
|Thema
|Georg Maier
|SPD-Politiker
|
Der Innenminister Thüringens warnt vor einer AfD-geführten Landesregierung in Sachsen-Anhalt und erläutert, warum er einen Antrag auf ein AfD-Verbotsverfahren in greifbarer Nähe sieht.
|Bernd Baumann
|AfD-Politiker
|
Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion äußert sich zur heutigen Wahl seines Parteifreundes Tobias Rausch zum neuen Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt.
|Annika Leister
|Journalistin
|
Die Politikexpertin ("t-online") hat den historischen Moment im Magdeburger Landtag miterlebt. Zugeschaltet aus der Landeshauptstadt informiert sie über Hintergründe und Reaktionen.
|Alexander Thiele
|Rechtswissenschaftler
|
Der Professor der Berliner BSP Business & Law School spricht über die Machtfülle der Landtagspräsidenten und verdeutlicht die juristische Tragweite der Amtsübernahme durch die AfD.
|Anne Hähnig
|Journalistin
|
Einem AfD-Verbotsverfahren steht die Politik-Ressortleiterin der "Zeit" skeptisch gegenüber und fordert, dass die anderen Parteien mehr eigene inhaltliche Konzepte vorlegen müssten.
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