Nach ihrem "Rosenheim-Cops"-Abschied war Marisa Burger wöchentlich in einem anderen Format zu hören. Hier kam es nun zu großen Veränderungen. Burgers gute Freundin Solveig Duda meldet sich in der Abendzeitung zu Wort.

Im vergangenen Jahr startete Marisa Burger ein gemeinsames Podcast-Projekt mit ihrer guten Freundin Solveig Duda. In "Abendkasse – Kultur in der Clutch" sprachen die beiden im Wochentakt über das vielseitige Kulturprogramm, das München zu bieten hat. Burger kündigte Anfang Oktober bereits an, dass die Podcast-Zuhörer große Veränderungen erwarten dürfen. Solveig Duda verrät jetzt im Abendzeitung-Interview, wie diese Veränderungen konkret aussehen.

Neue Entwicklung: Das verrät Solveig Duda über Projekt mit Marisa Burger

Es gibt einen neuen Titel! Aus "Abendkasse" wurde "Servus Duda – Die Kultur-WG in München". Der gemeinsame Podcast der zwei Freundinnen trägt fortan einen neuen Namen. "Wir sind jetzt eine Kultur-WG. Marisa und ich haben einen neuen Mitbewohner", erklärt Solveig Duda zudem. Die Schauspielerin spielt darauf an, dass der als Sprecher tätige Dustin Peters nun Teil des Podcasts ist. Diese Neuerung sei nicht grundlos geschehen. Der Münchner bringe einen "ganz neuen Blickwinkel" in das Audioerlebnis. "Mir war wichtig, dass wir uns sehr viel mehr auf München konzentrieren. Mit Marisa plaudere ich [...] weiter über Theater und gemeinsame Erlebnisse. Mit Dustin haben wir jemanden in der WG, der sich für Trödelmärkte, die queere Szene, aber auch Schmarrnwissen über München interessiert", schildert Duda gegenüber der Abendzeitung.

Schwester von Alexander Duda betont: "Auf die Idee bin ich gekommen"

Als Trio seien Solveig Duda, Marisa Burger und Dustin Peters nun perfekt aufgestellt. "Somit haben wir jede Woche eine noch viel größere Bandbreite an Tipps und Geschichten rund um München am Start." Eine weitere Podcast-Neuerung: "Alle paar Wochen" kommt noch eine weitere Person zu Wort. Verschiedene "Couchsurfer" sollen "ihre eigenen Geschichten über München" erzählen und das Audioformat "noch lebendiger" machen, so Duda im AZ-Interview. Ein solcher Couchsurfer müsse nicht unbedingt im Theater- und Kulturbereich tätig sein. "Es kann ebenso der Gemüsehändler um die Ecke sein, ein Polizist oder auch ein Taxifahrer", verrät Duda.

Solveig Duda (hier mit Stefan Murr) bei einer Filmpremiere im Juli 2009. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Der Anstoß für diese Neuerung stamme nicht von Marisa Burger. "Auf die Idee bin ich gekommen", so Solveig Duda. "Ich habe früher gern 'Zimmer frei!' mit Christine Westermann und Götz Alsmann gesehen. So war dann auch die Idee mit dem Couchsurfer geboren."

Änderung für Marisa Burger: "Rosenheim-Cops"-Star nicht mehr in jeder Folge dabei

Generell freue sich die Schauspielerin nun auf die kommenden Podcast-Aufnahmen mit ihren Kollegen. Die Schwester von "Rosenheim-Cops"-Star Alexander Duda, der künftig nicht mehr Teil der ZDF-Serie ist, erklärt außerdem: "Mal sprechen wir zu dritt über das, was in München gerade los ist, mal zu zweit. Das macht den Podcast sehr abwechslungsreich." Marisa Burger wird nicht jede Woche zu hören sein, wie von "Servus Duda" zeigen.

Marisa Burgers letzte "Rosenheim-Cops"-Folge wird am 24. November im ZDF ausgestrahlt (bereits in der Mediathek verfügbar). "Miriam Stockl" stirbt nicht den Serientod, sondern geht nach Australien. Bleibt damit eine Hintertür für eine Rückkehr? "Ja, aber ich denke, dass es mir in Australien sehr gut gefallen wird. Daher ist für mich ein Zurückkommen für den Moment erst mal ausgeschlossen. Man soll eine Türe ja nie ganz schließen, aber: So, wie die Geschichte erzählt wird, hat sie meiner Meinung nach ein wunderbares Ende gefunden", sagt Marisa Burger dem ZDF.