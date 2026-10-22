"Rosenheim-Cops"-Aus von Alexander Duda: Produktion verrät Grund für Rauswurf

Der "Gert Achtziger"-Darsteller ist raus! Alexander Dudas "Rosenheim-Cops"-Abschied ist nicht sein eigener Wunsch gewesen. Produzentin Marlies Moosauer spricht jetzt Klartext.

Bei den "Rosenheim-Cops" ist Veränderung angesagt: Gleich mehrere Stars verließen das ZDF-Format in den vergangenen Monaten. Auch Alexander Duda (71), der über zwei Jahrzehnte als Polizeidirektor "Gert Achtziger" zu sehen war, hatte bereits seinen letzten Drehtag. Seine Figur wird innerhalb der Serie in den Ruhestand verabschiedet. Was steckt wirklich hinter dem "Rosenheim-Cops"-Aus des Schauspielers?

Alexander Duda nicht mehr bei den "Rosenheim-Cops": Das ist der Grund

Alexander Duda verließ die beliebte ZDF-Serie nicht auf eigenen Wunsch, wie die Abendzeitung vor wenigen Tagen berichtete. "Rosenheim-Cops"-Produzentin Marlies Moosauer hat jetzt den Grund für seinen Abschied verraten. "Dass 'Gert Achtziger' nun in den Ruhestand geht, ist eine dramaturgische Entscheidung für die Figur: Irgendwann ist es Zeit, in Rente zu gehen." In dem Statement wird deutlich, dass Dudas TV-Aus nicht mit ihm persönlich, sondern mit der Entwicklung seiner "Rosenheim-Cops"-Rolle zu tun hat.

"Rosenheim-Cops"-Rauswurf fiel Produktion nicht leicht

"Ich kann gut verstehen, dass dieser Abschied vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenso wie Alexander selbst schwerfällt", betont Moosauer. Doch Dudas Rauswurf geht nicht nur den Fans nahe. Auch das Produktionsteam selbst habe mit der Entscheidung zu kämpfen, so die Produzentin. "Auch uns fällt es nicht leicht, ein so vertrautes und geschätztes Mitglied des Ensembles zu verabschieden. Alexander hat die Serie über viele Jahre mit seiner ganz eigenen Art geprägt."

Alexander Duda hatte bereits seinen letzten Drehtag als "Gert Achtziger" bei den "Rosenheim-Cops". © imago/Revierfoto

Marlies Moosauer über Alexander Duda: "Wir kennen uns schon lange"

Marlies Moosauer und Alexander Duda verbinde eine lange gemeinsame Geschichte, teilt die Produzentin mit. "[Wir, d. R.] kennen uns schon länger, als es die 'Rosenheim-Cops' gibt. Diese Verbundenheit bleibt." Für die TV-Produzentin steht fest: "Unser beruflicher Abschied wird kein privater sein – und wir werden auch weiterhin als Team im Publikum sitzen, wenn er auf der Theaterbühne steht."

Abseits der Kamera wirkte Alexander Duda schon in zahlreichen Bühnenproduktionen mit. Auch am Münchner Volkstheater übernahm er verschiedene Rollen, unter anderem die des "Brandner Kaspar" in der Komödie "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben".

Marlies Moosauer, Produzentin bei den "Rosenheim-Cops", verrät der Abendzeitung Details zum Abschied von Alexander Duda. © imago/Manfred Segerer

Abschiedsfolge von Alexander Duda: Das ist bekannt

Marlies Moosauer sei nun wichtig gewesen, dem "Gert Achtziger"-Darsteller eine "liebevolle und würdige Abschiedsfolge" zu ermöglichen. In dieser werde auch Dudas Ehefrau Jutta Schmuttermaier zu sehen sein, die die Rolle von "Frau Achtziger" übernimmt. "Das macht diesen Abschied besonders persönlich", ist sich Moosauer sicher.

Bis ins Frühjahr 2027 flimmert Alexander Duda noch in neuen "Rosenheim-Cops"-Folgen über die Bildschirme. Wann genau die letzte Episode mit "Gert Achtziger" im ZDF zu sehen sein wird? Der Sendetermin wird noch rechtzeitig bekannt gegeben, versichert die Produktion.