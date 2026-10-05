Schon bald flimmert Marisa Burger ein letztes Mal bei den "Rosenheim-Cops" über die Bildschirme. Doch die Schauspielerin hat noch andere Herzensprojekte am Laufen. Jetzt meldet sie sich bei Fans mit einer geheimnisvollen Ankündigung.

Marisa Burger (53) ist den meisten Fans zwar aus den "Rosenheim-Cops" bekannt, doch hat sie sich auch mit anderen Projekten einen Namen gemacht. Gemeinsam mit Solveig Duda (54) moderiert sie den erfolgreichen Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch". Darin geben die beiden Tipps rund ums Münchner Kulturprogramm. Nachdem Fans nun schon einige Wochen auf eine neue Folge warten mussten, meldet sich Marisa Burger mit einer brandheißen Empfehlung zurück.

Marisa Burger über Podcast: "Wird ein bisschen umstrukturiert"

"Hallo meine lieben 'Abendkasse – Kultur in der Clutch'-Hörerinnen und Hörer", lässt Marisa Burger auf Instagram verlauten. "Ich melde mich heute alleine. Unser Podcast wird ein bisschen umstrukturiert und die Solveig ist noch im Urlaub." Doch das hält die "Rosenheim-Cops"-Darstellerin nicht davon ab, eine Kulturempfehlung auszusprechen: Im "Teamtheater Tankstelle" in München habe sie sich "Die gelbe Tapete" angesehen.

Das Stück über postnatale Depression, das auf der Literaturvorlage von Charlotte Perkins Gilman basiert, hat Marisa Burger vollends überzeugt. "Das Ensemble ist fantastisch", schwärmt sie. "Uns hat das Stück wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch Lust habt, ins 'Teamtheater Tankstelle' zu gehen." Es sei ihr wichtig, nicht nur den großen Theaterhäusern Aufmerksamkeit zu schenken: "Es gibt in München einfach auch kleine Bühnen, die weit weniger subventioniert werden, aber die ganz großartiges Theater machen", betont die 53-Jährige.

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Seit dem 19. August befindet sich der Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch" in der Sommerpause. Auf welche Umstrukturierungen sich Fans schon bald einstellen müssen, lässt Marisa Burger in dem Instagram-Clip offen.

"Rosenheim-Cops"-Abschied: So wird Marisa Burger die Serie verlassen

Ab Dienstag (6. Oktober) läuft die 26. Staffel der "Rosenheim-Cops" im ZDF. Bis zu ihrer allerletzten Folge am 24. November ist Marisa Burger noch in ihrer Paraderolle der "Miriam Stockl" zu sehen. Mit der Episode "Es gabat an Abschied" wird die Figur dann jedoch aus dem Serienkosmos verschwinden: Wie bereits bekannt ist, verlässt die fröhliche Polizeisekretärin ihre bayerische Heimat, um in Australien einen Neuanfang zu wagen.

In den vergangenen Monaten, so lange liegt der Dreh der letzten Folge mit Burger bereits zurück, stand die Schauspielerin auf der Theaterbühne in Hamburg. Mit Erfolg: Das Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" kam beim Publikum sehr gut an. Schon jetzt ist es offiziell: Vom 8. bis 24. Oktober sowie vom 4. bis 14. November 2027 wird Marisa Burger in der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin auf der Bühne stehen.