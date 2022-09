Mario Basler privat: Was ist über Freundin, Kinder und Vermögen bekannt?

Gemeinsam mit Partnerin Doris Büdl zieht Mario Basler in "Das Sommerhaus der Stars" 2022 ein. Was ist über ihre turbulente Beziehung bekannt? Welche Skandale hat sich der Ex-Kicker geleistet. Haben die beiden eigentlich Kinder?

Rauchige Stimme, Pfälzer Dialekt und derbe Sprüche: Wenn Mario Basler den Mund aufmacht, ist er sogar im Dunkeln sofort identifiziert. Für Partnerin Doris Büdl ist das Leben mit dem ehemaligen Fußballprofi bestimmt eine Herausforderung, die nie langweilig wird. In der Trash-Show "Das Sommerhaus der Stars" wollen sie sich dieses Jahr von ihrer privaten Seite zeigen. Wie tickt das Promi-Paar?

Karriere von Mario Basler: Vom 1. FC Kaiserslautern zum FC Bayern

Im Alter von 19 Jahren unterschrieb Mario Basler seinen ersten Profivertrag beim 1. FC Kaiserslautern. Im Laufe seiner Fußballer-Karriere spielte er unter anderem für Rot-Weiss Essen, Hertha BSC, Werder Bremen und wechselte 1996 schließlich zum FC Bayern.

Mit den Münchnern gewann er mehrere Titel, darunter zweimal die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal. Beim Champions-League-Finale 1998 verlor der FC Bayern nur knapp gegen Manchester United.

Mario Basler sorgte für Skandale: Enfant terrible des deutschen Fußballs

Im Laufe seiner Karriere hat Marion Basler für so manche Skandale gesorgt, verbrachte regelmäßig lange Party-Nächte in den Clubs und musste deshalb sogar hohe Geldstrafen an seinen Verein zahlen. "Vor dem ersten Spiel gegen St. Pauli in Hamburg war ich abends unterwegs. Giovanni Trapattoni hat mich im ganzen Hotel gesucht und nicht gefunden", verriet er 2021 im Gespräch mit dem .

Der ehemalige Fußballprofi musste sich regelmäßig vor dem damaligen FC-Bayern-Manager Uli Hoeneß erklären. "Er wusste immer, was ich gemacht habe. Ich musste regelmäßig montags bei ihm im Büro antreten, weil ich trotz der Spiele immer unterwegs war an den Abenden." 1999 wurde Basler suspendiert, weil er in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein soll.

Mario Basler und Freundin Doris Büdl: Liebe, Trennung und wieder Liebe

So turbulent wie auf dem Fußballplatz ging es auch im Privatleben von Mario Basler zu. 1995 heiratete er seine zweite Ehefrau Iris, doch 2009 folgte die Trennung. Danach kam er mit Doris Büld zusammen, die Beziehung hielt bis 2016.

Ein Jahr später dann die Überraschung: Mario Basler war wieder mit der Ex zusammen. "Iris hatte sich auch gerade von ihrem Freund getrennt. Das wusste ich am Anfang noch überhaupt nicht. Wir haben immer mehr festgestellt, dass wir noch viele Gemeinsamkeiten haben, dass da noch mehr ist", erklärte er 2017 im Gespräch mit " ". Doch das Liebes-Comeback hielt nur drei Jahre und Mario kehrte wieder zur anderen Ex, Doris Büdl, zurück.

Hat Mario Basler Kinder mit Freundin Doris Büdl?

Mit seiner ersten Ehefrau hat Mario Basler zwei gemeinsame Kinder, Sohn Marcel und Tochter Alisa. Sein jüngster Sohn Maurice stammt aus der Beziehung mit Iris. Mit Freundin Doris hat er keine Kinder.

TV-Auftritte von Mario Basler und Doris Büdl: Wo waren sie bereits zu sehen?

Mit Trash-TV kennt sich der ehemalige FC-Bayern-Kicker gut aus. Nach seiner Profi-Karriere war er unter anderem bei "Promi Big Brother" (2016), "Grill den Henssler" (2019), "Schlag den Star" (2020) und "Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze" (2021) zu sehen.

Aber auch mit Freundin Doris hat er schon gemeinsam vor der Kamera gestanden. 2015 tanzten die beiden in der RTL-Show "Stepping Out".

Vermögen von Mario Basler: Wie viel Geld hat er verdient?

Nicht nur durch seine Karriere als Profi-Fußballer, auch durch Auftritte in diversen TV-Shows dürfte Mario Basler viel Geld gemacht haben. " " schätzt, dass er etwa 15 Millionen Euro verdient hat. Wie hoch sein Vermögen tatsächlich ist, ist jedoch nicht bekannt.

"Das Sommerhaus der Stars" 2022: Mario Basler und Doris Büdl sind dabei

Dieses Jahr kommt ein weiterer Auftritt im Reality-TV dazu: Mario Basler und Doris treten in "Das Sommerhaus der Stars" 2022 gegen weitere Promi-Paare an. "Wir freuen uns, dass wir beim 'Sommerhaus der Stars' dabei sein können und hoffen, dass wir lange dabei sind", erklärte das Paar gegenüber .