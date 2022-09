Stephen Dürr und Katharina: Hat das "Sommerhaus"-Paar Kinder?

Das "Sommerhaus der Stars" läuft wieder. Mit dabei: Schauspieler Stephen Dürr und seine Frau Katharina. Wie werden sich die beiden in der Promi-WG schlagen? Was ist über das Privatleben von Stephen Dürr bekannt?

Auch 2022 durften wieder illustre Promi-Pärchen ins "Sommerhaus der Stars" ziehen. Stephen Dürr steht schon relativ lange im Rampenlicht, seine Frau hat hingegen noch kaum Fernseherfahrung. Doch was hat das Paar eigentlich davor gemacht?

Stephen Dürr hat schon ein wenig Reality-Luft schnuppern dürfen: 2016 belegte er bei "Promi Big Brother" den 11. Platz. Dass das Ehepaar jetzt gemeinsam ins berüchtigte Sommerhaus zieht, war allerdings Katharinas Wunsch. Sie ist laut RTL großer Fan des Formats und hat ihren Stephen quasi zur Teilnahme überredet.

Stephen Dürr: Unfall beim Turmspringen

Um am Ende als "Das Promipaar 2022" aus der Sendung zu gehen, müssen sich die Paare mitunter auch einigen waghalsige Aufgaben stellen. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie vor allem Stephen Dürr damit umgeht. Denn: 2012 hatte er sich bei den Vorbereitungen zum "TV Total Turmspringen" bei einem Sprung vom Drei-Meter-Brett so schwer verletzt, dass seitdem eine Metallplatte seine Halswirbelsäule stützt. 2016 verklagte er daraufhin die Kölner Produktionsfirma Brainpool beim Arbeitsgericht Köln auf Schmerzensgeld und Schadensersatz.

Haben Katharina und Stephen Dürr Kinder?

Stephen Dürr ist ein absoluter Familienmensch: Nach der Hochzeit mit Katharina 2009 hat er sich eine Auszeit genommen, um mehr Zeit für sein Privatleben zu haben. 20 Jahre sind die beiden schon zusammen, 2010 hat das Paar die Zwillinge Lilly-Marleen und Amelie-Sophie bekommen. Seitdem sieht man Stephen Dürr ganz bewusst nur noch selten im Fernsehen. Hauptberuflich sieht er sich als Papa. "Wir wollen Vollzeit-Eltern sein", erklärt er. Katharina Dürr hat neben ihrem Job als Mama ein noch junges Mode-Label.

Woher kennt man Stephen Dürr?

Stephen Dürr dürfte im Gegensatz zu seiner Frau Katharina einigen TV-Zuschauern bekannt sein: 1994 startete er seine Karriere bei "Unter Uns" in der Rolle des Till Weigel und wurde schnell zum Teenie-Idol. 1998 bis 2005 wechselte er zur Serie "In aller Freundschaft", bis er schließlich von 2006 bis zu seiner Hochzeit 2009 in "Alles was zählt" zu sehen war.

Steffen Dürr und Mario Basler: Spannungen in "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Aktuell ist Steffen Dürr mit Ehefrau Katharina in "Das Sommerhaus der Stars" 2022 zu sehen. Dort trifft er auch auf einen alten Bekannten. Mit Mario Basler stand er bereits für "Promi Big Brother" 2016 vor der Kamera. Doch die beiden verstanden sich nicht sonderlich, was sich bis heute nicht geändert hat. Auch im "Sommerhaus" geraten sie immer wieder aneinander.