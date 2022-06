Marcel Dähne und Freundin Lisa Weinberger: Woher kennt man das "Sommerhaus"-Paar

In "Das Sommerhaus der Stars" 2022 dürften Marcel Dähne und Lisa Weinberger ihren bislang größten TV-Auftritt haben. Was ist über ihr Privatleben, bisherige Karriere und Herkunft bekannt?

Die Trash-Show "Das Sommerhaus der Stars" hat 2022 mit Kader Loth, Mario Basler und Stephen Dürr wieder bekannte Promis am Start. Dabei sind Marcel Dähne und Freundin Lisa Weinberger in der Kandidatenriege wohl eher die Neulinge im Reality-TV-Business. Die AZ hat das Leben des Promi-Paares genauer betrachtet.

Marcel Dähne macht als KsFreakWhatElse Karriere bei Youtube

In Österreich ist Marcel Dähne, der 1993 in Linz geboren wurde, kein Unbekannter. Seit 2012 produziert er unter dem Namen KsFreakWhatElse Youtube-Videos und hat mittlerweile über zwei Millionen Abonnenten. Seine Clips werden tausendfach geklickt und dadurch hat er sich eine große Online-Fangemeinde aufgebaut.

Auch auf Instagram ist Marcel Dähne aktiv und hat über eine Million Follower. Mit seinen Online-Aktivitäten kann er bereits seit Jahren sein Leben finanzieren. Davor absolvierte er eine Ausbildung zum Installateur.

Homophobie-Vorwürfe gegen Marcel Dähne

Während viele Fans die Videos von KsFreak feiern, üben andere Kritik. Gegen ihn wurden in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe der Schwulenfeindlichkeit erhoben. 2017 pöbelte er in einem Livestream gegen Youtube-Kollegen und nutzte das Wort "schwul" mehrfach abwertend. Auch andere Begrifflichkeiten, wie "Missgeburt" und "Spast", hat Marcel Dähne in seinen Clips auf fragwürdige Art und Weise benutzt.

Lisa Weinberger: Alter, Herkunft und Karriere

Seit 2018 ist Marcel Dähne mit Freundin Lisa-Marie Weinberger zusammen. Die 25-Jährige stammt aus Deutschland und ist, gleich wie ihr Freund, in den sozialen Medien aktiv. Auf Instagram hat sie mit 138.000 Followern jedoch eine kleinere Reichweite als KsFreak.

Die Influencerin setzt sich für Themen wie Fashion, Beauty und Lifestyle ein. Auf ihrem Kanal zeigt sie sich dabei gerne freizügig und postet Fotos im Bikini oder in Unterwäsche.

"#CoupleChallenge" und "Das Sommerhaus der Stars": Marcel Dähne und Lisa Weinberger im TV

Mit ihrem Auftritt bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022 wollen Marcel und Lisa jetzt auch beim Trash-TV-Publikum bekannt werden. Es ist nicht ihre erste Teilnahme an einem entsprechenden Format. Bereits 2020 waren sie in der Show "#CoupleChallenge" zu sehen, flogen jedoch bereits in der zweiten Folge raus.

Für ihre "Sommerhaus"-Konkurrenten haben sie bereits vorab eine klare Ansage parat. "An alle Paare da draußen: Ich weiß nicht, ob ihr gerne scharf esst. Falls nicht, habt ihr ein Problem, weil wir sind nämlich super spicy und wir werden euch besiegen", sagen sie im Gespräch mit .