Mariella Ahrens über neue RTL-Sendung "Die Verräter – Vertraue Niemandem!": "Manchmal bin ich zu ehrlich"

In einem AZ-Interview gewährt Schauspielerin Mariella Ahrens exklusive Einblicke in die Dreharbeiten zur neuen RTL-Serie "Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Die AZ hat für Sie zusammengefasst, wann und wo man die Sendung ab heute schauen kann.

Schauspielerin Mariella Ahrens und Sängerin und Stefan-Mross-Ex Anna-Carina Woitschack, hier beim gemeinsamen Wiesnbummel, haben sich bei der neuen RTL-Krimi-Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" kennengelernt.

Mariella Ahrens und Anna-Carina Woitschack auf der Wiesn © BrauerPhotos / A.Schulze

"Die Verräter – Vertraue Niemandem!": 16 Promis müssen drei Betrüger entlarven

In der Sendung, die von Sonja Zietlow moderiert wird, kämpfen 16 Promis, unter denen sich drei Verräter befinden, um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Neben Ahrens und Woitschack werden unter anderen Susan Sideropoulos, Florian Fitz und Sabrina Seltur zu sehen sein.

Mariella Ahrens: "Anna-Carina und ich mochten uns auf Anhieb"

Am Mittwochabend (20. September) um 20.15 Uhr geht‘s los, sechs Folgen werden nun immer mittwochs ausgestrahlt. In einem Interview, pünktlich zum Sendestart, spricht Ahrens mit der AZ über die Dreharbeiten. "Anna-Carina und ich mochten uns auf Anhieb, wir ähneln uns in vielem", schwärmt Mariella Ahrens, die sich selbst als "großen Wiesnfan" bezeichnet.

Ist sie denn selbst eine vertrauenswürdige Person? "Absolut, ich mache niemandem etwas vor, bin manchmal sogar zu ehrlich – was manche auch wiederum als schwierig empfinden", erklärt der TV- und Bühnenstar der AZ. Und: "Dementsprechend vertraue ich selbst auch – leider oft zu schnell! –den Menschen, die mir sympathisch sind".

Für Mariella Ahrens war "Die Verräter" eine große Herausforderung

Dadurch sei das Format "Die Verräter" für sie eine große Herausforderung gewesen, "vor allem, weil ich die Teilnehmer größtenteils kannte, entweder vom Fernsehen her oder persönlich. Misstrauisch zu sein war also für mich schwierig! Aber es war eine neue Erfahrung , wie schnell so eine Gruppendynamik funktioniert, und was da die Psychologie mit einem macht", lacht die in Berlin lebende Mariella Ahrens.

"Hat wahnsinnig Spaß gemacht" – Ahrens spricht im Interview über die Dreharbeiten

Gedreht wurde im Mai dieses Jahres in einem Schloss in Frankreich, "wir hatten keinerlei Kontakt zur Außenwelt, waren nur untereinander. Da zu differenzieren, wem man wirklich trauen kann, das war wirklich hochspannend." Und das habe ihr wahnsinnig Spaß gemacht: "auch die Strategie-Spiele, für die man ein logisches Verständnis brauchte. Als Schauspielerin hast du eh Spaß am Spielen – und die Zuschauer können schon seeeehr gespannt sein, was so alles passiert …"

Wann und wo kann man "Die Verräter" schauen?

Ab Mittwoch (20. September) wird für die nächsten sechs Wochen jeden Mittwoch zur Primetime um 20.15 Uhr eine Folge von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" auf RTL ausgestrahlt. Ein Premium-Abo, oder ähnliches, wird nicht benötigt.