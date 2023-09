Mega-Summen für Talkshow-Moderatoren: Geheime ARD-Dokumente aufgetaucht

Die ARD gibt jährlich Millionen für beliebteste Talkshows aus. Doch welche Gelder bleiben am Ende bei Sandra Maischberger und ihren Kollegen hängen? Diese Frage wurde jetzt durch "geheime Dokumente" beantwortet.

Öffentlich-rechtliche TV-Moderatoren kassieren mit ihrem Millionenpublikum ab. Wie viel Sandra Maischberger und Co. allerdings genau von den Sendern pro Jahr gezahlt bekommen, wird viele verwundern. Es handelt sich um die Kostenaufstellungen für die Jahre 2021 bis 2023.

Polit-Shows im Ersten: So viel kassieren die Moderatoren samt Firmen

Laut einem aktuellen Bericht will der "Business Insider" an "geheime Dokumente" zu den Kosten mehrerer beliebter TV-Shows bei den Öffentlich-Rechtlichen gekommen sein. Darin wird klar, wie viele Millionen insgesamt an die Firmen von Sandra Maischberger, Anne Will und Frank Plasberg fließen.

Über 4.000 Euro pro Sendeminute: "Anne Will" ist teuerste Talk-Show in der ARD

Wenn man diesen veröffentlichten Dokumenten Glauben schenken kann, ist "Anne Will" mit Abstand die teuerste Sendung. Rund 4.100 Euro zahlt die ARD für eine Ausstrahlung – und das pro Minute. Insgesamt komme man so auf knapp 250.000 Euro, die der Sender an die Produktionsfirma zahle – pro Ausgabe! Zu den Zahlen äußern, wolle man sich von offizieller Seite jedoch nicht, dafür sei "die Verflechtung verschiedener Verträge" zu komplex.

Was verdient Frank Plasberg mit der Produktion von "Hart aber fair"?

Mit einem Kompagnon betreibt Moderator Frank Plasberg eine Produktionsfirma, die "Hart aber fair" produziert. Alleine 4,9 Mio. Euro gingen an das Unternehmen. Der Moderator, der erst dieses Jahr – nicht ganz konfliktfrei– die Sendung an Louis Klamroth übergeben hatte, bekam laut "Business Insider" pro Sendung circa 21.500 Euro für die Moderation. Auf das Jahr gerechnet macht das dann über 700.000 Euro.

795.000 Euro für Moderatorin: Sandra Maischberger ist Topverdienerin

Kollegin Sandra Maischberger verdiene ungefähr 795 000 Euro im Jahr. Dies ist jedoch nur ein geringer Teil der Gesamt-Produktionskosten ihrer Talk-Show. Von den 4,7 Millionen Euro, die die Produktionsfirma jährlich erhalte, ging die Hälfte an "redaktionelle Arbeit" ab. Weitere 1,6 Millionen Euro mussten in Technik und Reisen investiert werden. Im Vergleich zu diesen Ausgaben wirkt das Gehalt der Moderatorin schon fast bescheiden.

Aber auch bei Privatsendern verdienen beliebte und erfahren Moderatoren Mega-Summen. Wie das "Vermögen Magazin" schätzt, erhält Günther Jauch rund 125.000 Euro für eine "Wer wird Millionär?"-Folge. Das wäre das Sechsfache von Frank Plasberg.

ARD plant Umstrukturierung von "Hart aber fair" und Co.

Bei "maischberger" spricht die gleichnamige Moderatorin Sandra Maischberger zweimal pro Woche in der ARD mit ihren Gästen über politische Themen. Diese und andere Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender erreichen dabei jede Woche Millionen von Zuschauern. Genau diese Shows ("maischberger, "Anne Will" und "Hart aber fair") sollen jedoch jetzt ein neues Konzept erhalten, um auch eine jüngere Zuschauerschaft zu erreichen. Ob das einen Einfluss auf die Produktionskosten haben wird, ist jedoch noch unbekannt.