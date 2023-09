Streit für "Sendezeit"? Zeigt RTL die Handgreiflichkeiten im "Sommerhaus"?

In "Das Sommerhaus der Stars" geht es bereits ordentlich zur Sache, bei den Kandidaten fliegen die Fetzen. Der Konflikt zwischen Walentina Doronina und Can Kaplan mit Aleks Petrovic wird in der zweiten Folge weiter befeuert. Am Ende fließen sogar Tränen.

Dass das diesjährige "Sommerhaus der Stars" viel Konfliktpotenzial hat, war schon im Vorfeld klar. Bereits in der zweiten Folge der achten Staffel ist die Situation nun eskaliert.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" 2023, die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Dienstag (26. September, 20.15 Uhr) auf RTL ausgestrahlt.

Aleks Petrovic und Can Kaplan: Streit beim Zähneputzen

Das "Sommerhaus der Stars" ist gemeinhin nicht für Harmonie und friedliches Beisammensein bekannt. Auch dieses Mal gibt es von Anfang an Reibereien zwischen den Bewohnern – allen voran Trash-TV-Streithenne Walentina Doronina mit ihrem Verlobten Can Kaplan und das "Temptation Island"-Pärchen Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu. Schon vor dem Einzug waren sich Aleks und Walentina offensichtlich nicht wohlgesonnen: Er soll sie zu einer Veranstaltung ausgeladen haben, was sie ihm offenbar bis heute nicht verziehen hat. Bereits in der ersten Folge wollte Walentinas Verlobter Can deshalb eine Entschuldigung bei Aleks einfordern, jedoch ohne Erfolg.

In der zweiten Folge reicht dann eine augenscheinliche Kleinigkeit, um einen Riesenstreit im Haus auszulösen: Can beschwert sich bei Aleks über dessen lautstark grunzendes Ausspucken beim Zähneputzen, was dieser nicht auf sich sitzen lassen will. "Was willst du, Kleiner? Ich rotze im Bad so viel ich will", kontert Aleks auf die Beschwerde – und das Übel nimmt seinen Lauf. Es fallen diverse, mitunter etwas infantile Beleidigungen wie "Rotzer" und "Rotzlöffel".

Streit mit Walentina Doronina für "Sendezeit"?

Als die Situation zu eskalieren droht, schaltet sich Maurice Dziwak ein, augenscheinlich um die Ruhe im Haus wieder herzustellen – ohne Erfolg. Als Walentina dann Aleks als Fremdgeher bezeichnet und Vanessa "mehr als eine Verführerin bist du nicht" an den Kopf wirft und diese daraufhin anfängt zu weinen, eskaliert die Situation endgültig. Fast das ganze Haus, allen voran Maurice, scheint sich gegen Walentina und Can zu stellen, was lautstark mit "Sendezeit" kommentiert wird. Denn: "Die Leute wissen, sie bekommen, wenn sie mit mir einen Streit anfangen, Aufmerksamkeit", erklärt Walentina.

Bei der anstehenden Nominierung könnten die Paare die ungeliebten Mitbewohner nun eigentlich für den ersten Auszug der Staffel nominieren. Doch bei dem letzten Spiel konnten sich zum Leidwesen der restlichen Kandidaten ausgerechnet Walentina und Can "safen". Ruhe dürfte nach diesem Zerwürfnis wohl nicht einkehren, glaubt man den Gerüchten, kam es sogar zu Handgreiflichkeiten im Haus. Ob RTL diese im TV zeigen wird, ist allerdings fraglich.