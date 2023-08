Notarzt-Einsatz im "Sommerhaus der Stars": Promi-Prügelei bei RTL-Dreh?

Im "Sommerhaus der Stars" kommt es offenbar auch in der neuen Staffel zu hitzigen Auseinandersetzungen. Doch flogen heuer bei der RTL-Show auch die Fäuste? Gab es körperliche Gewalt? Can Kaplan und Ehefrau Walentina Doronina heizen die Gerüchte an.

08. August 2023 - 17:47 Uhr | Agnes Kohtz

Can Kaplan zog sich bei einer "Auseinandersetzung" Verletzungen zu – gab es eine Prügelei im "Sommerhaus der Stars"? © RTL