Claudia Obert schießt gegen Liebes-Glück von Simone Ballack: "Wäre schlauer, privat zu genießen"

Nach Bekanntwerden der Trennung von Noch-Ehemann Andreas Mecky schwebt Simone Ballack wieder im Liebes-Glück mit einem neuen Partner. Doch das öffentliche Zelebrieren der Beziehung scheint nicht jedem zu gefallen – wie etwa Luxus-Unternehmerin und Reality-TV-Star Claudia Obert.

Vor wenigen Tagen hat Simone Ballack ihren neuen Freund, den Hotel-Millionär Heiko Grote (55), öffentlich auf Instagram vorgestellt – dabei wurde das Scheitern ihrer Ehe mit Andreas Mecky erst kurz zuvor bekannt.

Dass die Münchnerin so schnell einen anderen Mann an ihrer Seite präsentiert, ruft Kritiker auf den Plan. Auch Claudia Obert, ihres Zeichens Trash-Star und Unternehmerin, äußert sich zu der neuen Liebe.

Simone Ballack wehrt sich gegen Kritik: "Was ist mit der Menschheit passiert?"

"Ja, es stimmt, wir sind getrennt", bestätigte Simone Ballack Mitte Juli gegenüber der AZ die Trennung von ihrem Ehemann. Knapp eine Woche später tauchten Fotos auf, welche die Münchnerin sehr vertraut mit einem anderen Mann zeigten. Daraufhin machte 47-Jährige auch die neue Liebe publik. In den sozialen Medien bekommt sie dafür einigen Gegenwind, doch das will sie sich nicht gefallen lassen.

"Ist es wirklich so schwer, anderen Menschen etwas Glück zu gönnen? Was ist mit der Menschheit passiert? Oder war es schon immer so", schreibt sie zu einem Instagram-Foto, auf dem sie mit ihrem neuen Freund zu sehen ist.

Claudia Obert teilt gegen Simone Ballack aus – die Münchnerin reagiert gelassen

Von Promi-Freundinnen wie Model Lilly Becker oder Schlagersängerin Isi Glück bekommt sie für diese Worte viel Lob und Unterstützung. "Ich verstehe Dich so sehr", erklärt Schauspielerin Doreen Dietel in den Kommentaren des Instagram-Beitrags. Doch eine, die das Hausieren mit der neuen Liebe etwas kritisch sieht, ist Claudia Obert.

Die Unternehmerin, bekannt aus Trash-Shows wie "Promi Big Brother" und "Promis unter Palmen" stört sich offenbar daran, dass Simone Ballack ihren Freund so schnell präsentiert. "Wäre es nicht schlauer, sein Glück privat zu genießen", erklärt sie dazu und rät: "Die wahre Liebe lebt auf leisen Sohlen."

Claudia Obert mit Max Suhr: Das Paar trennt einen Altersunterschied von 36 Jahren. © BrauerPhotos / H.Ross

Claudia Obert weiß, wovon sie spricht. Ihre Beziehung mit dem 36 Jahre jüngeren Webdesigner Max Suhr zelebriert die TV-Persönlichkeit ebenfalls in der Öffentlichkeit. Die beiden sind demnächst in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Neuer Freund von Simone Ballack: "Es ist schade, dass so viel Druck von außen kommt"

Simone Ballack reagiert auf die kritischen Worte ihrer Kollegin relativ gelassen und antwortet: "Das würden wir sehr gerne tun." Offenbar hat sie die neue Liebe nicht ganz freiwillig mit der Öffentlichkeit geteilt.

Ihr Freund Heiko Grote sagte dazu im Gespräch mit "Bunte": "Es ist schade, dass jetzt so viel Druck von außen kommt. [...] Auch aus Respekt vor meiner Frau und Simones Mann und unseren Kindern hätte ich mir das Bekanntwerden unserer Beziehung anders gewünscht." Nun müssen die beiden lernen, mit ihrem Status als Promi-Paar umzugehen.