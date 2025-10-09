Mit Marc Terenzi ist 2025 ein Dschungelcamp-Sieger in den "Promi Big Brother"-Container eingezogen. Doch wie wurde der US-Amerikaner eigentlich im deutschen Fernsehen bekannt? Und welche Promi-Damen standen bereits an seiner Seite? Die AZ gibt einen Überblick.

24-Stunden-Überwachung, Schlafentzug, Lagerkoller: Bei "Promi Big Brother" wird den Kandidaten einiges abverlangt. 2025 ist auch Marc Terenzi in den berühmten TV-Container eingezogen. Im Leben des Sängers lief nicht immer alles rosig, weshalb ihn nichts so leicht aus der Bahn werfen dürfte. Was sollte man über den US-Amerikaner wissen? Hat er noch Kontakt zu Ex-Frau Sarah Connor und wieso stand er vor Gericht? Die AZ fasst die wichtigsten Eckdaten zu Marc Terenzi zusammen.

Marc Terenzi stand bereits als Kind im Rampenlicht

Marc Terenzi wurde am 27. Juni 1978 in Massachusetts geboren und entdeckte früh seine Leidenschaft für die Musik. Im Kindesalter brachte er sich selbst das Spielen von Klavier, Gitarre und Saxofon bei. Mit gerade mal zwölf Jahren übernahm er die Moderation der Bostoner TV-Sendung "Studio A.T.V., ehe er in Orlando, Florida als Tänzer in den Disney-Studios eingestellt wurde.

Anfänge in Boyband: Marc Terenzi gründete "Natural"

1999 gründete Marc Terenzi in Orlando die Boyband "Natural" mit vier weiteren Mitgliedern. Zunächst versuchte die Gruppe vergeblich, sich einen Plattenvertrag zu sichern, ehe sie vom "Backstreet Boys"-Manager Lou Perlman bei einer Veranstaltung entdeckt wurde. Der Experte nahm die Jungs unter Vertrag und brachte sie nach Deutschland.

Als Teil der Boyband "Natural" wurde Marc Terenzi (2. v. li.) einem breiteren Publikum bekannt. Die Gruppe löste sich 2004 auf. © imago/Hoffmann

Wie er es bereits bei den "Backstreet Boys" und "*NSYNC" erfolgreich getan hatte, investierte Lou Perlman Zeit und Geld in die Jungs von "Natural", um aus ihnen gefeierte Stars zu machen. Ihr Song "Put Your Arms Around Me" schaffte es schließlich auf Platz 25 der deutschen Singlecharts, es folgten zwei Studioalben sowie mehrere Tourneen.

Wegen Sarah Connor: Marc Terenzi besiegelt Ende von "Natural"

Den größten Erfolg sammelte die Band mit dem Song "Just One Last Dance", den sie mit der deutschen Sängerin Sarah Connor aufnahm. Das Lied kletterte 2004 bis an die Spitze der Singlecharts. Marc Terenzi hatte die Musikerin bereits 2002 kennengelernt und war mit ihr zusammengekommen. Damit hatte er gegen die strengen Vorschriften Lou Perlmans verstoßen, als Mitglied von "Natural" keine feste Freundin haben zu dürfen.

Marc Terenzi und Sarah Connor waren von 2002 bis 2008 liiert (ab 2005 auch verheiratet). Sie haben zusammen die Kinder Tyler (*2004) und Summer (*2006). © imago/FutureImage

Als Sarah Connor im Jahr 2003 ihre Schwangerschaft von Marc Terenzi bekannt gab, forderte Perlman sogar den Bandaustritt Terenzis. Seine Kollegen weigerten sich jedoch, ohne Marc weiterzumachen, weshalb es 2004 zur Auflösung von "Natural" kam. Ab 2005 war Marc Terenzi als Solokünstler beschäftigt.

Boyband "Team 5ünf": Marc Terenzi kassiert Rauswurf.

Die Boyband sollte aber nicht die einzige Teamarbeit in Marc Terenzis Karriere bleiben: 2016 war er Mitglied bei den "Sixx Paxx", einer bekannten Strippergruppe. 2021 gründete Terenzi zusammen mit Jay Khan die Band "Team 5ünf". Die Zusammenarbeit währte allerdings nicht lange, denn Terenzi soll seine Band-Verpflichtungen nicht sonderlich ernst genommen haben. "Er hat viele Chancen bekommen, aber nach all den Lügen und Fehltritten ist eine sinnvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich", erklärte das Management zum Rauswurf des Sängers 2023.

Beziehung zu Sarah Connor: Ehe, Kinder und Reality-TV

Auch wenn Marc Terenzi so manchen Charterfolg gesammelt hat, ist er in der deutschen Presse vor allem wegen seines Privatlebens aufgefallen. Die Beziehung zu Sarah Connor fand vor den Augen der Öffentlichkeit statt: In den Reality-Shows "Sarah & Marc in Love" (2005) und "Sarah & Marc Crazy in Love" (2008) ließ sich das Paar bei der Vorbereitung für seine Hochzeit sowie im Ehealltag begleiten. 2008 gaben Marc und Sarah ihre Trennung bekannt.

Liebschaften von Marc Terenzi: Sänger hatte wechselnde Partnerinnen

Nach seiner Trennung von Sarah Connor drehte sich das Liebeskarussel um Marc Terenzi munter weiter. Den Sänger verband 2009 eine kurze Liaison mit GNTM-Star Gina-Lisa Lohfink. 2011 bekam Terenzi eine Tochter mit einer Münchner Affäre. Ab 2013 war er mit dem Playmate Myriel Brechtel zusammen, mit der er 2015 einen Sohn bekam. Nach der Trennung von Brechtel im Jahr 2015 lebte Terenzi einige Tage lang obdachlos in der Frankfurter Bahnhofsgegend.

Mit Myriel Brechtel bekam Marc Terenzi einen gemeinsamen Sohn. Die Trennung im Jahr 2015 stürzte ihn in eine Krise. © imago/FutureImage

Im März 2022 gaben Marc Terenzi und Jenny Elvers bekannt, sich in einer Beziehung zu befinden, die jedoch nach kurzer Zeit wieder endete. Seine letzte medienwirksame Partnerschaft führte Marc Terenzi mit dem Münchner It-Girl Verena Kerth: Das Paar datete von 2022 bis Juli 2024 und war sogar kurzzeitig verlobt, nachdem der Sänger im TV um Kerths Hand angehalten hatte. .

Marc Terenzi und Verena Kerth waren zwei Jahre lang ein Paar und wollten sogar heiraten. Doch es kam zur schmutzigen Trennung. © imago/Torsten Helmke

Gewaltvorwürfe und Gericht: Unschöne Trennung von Verena Kerth

Die Trennung von Marc Terenzis und Verena Kerth löste ein großes Medienecho aus. Zwischen dem Paar war es während einer verheerenden Partynacht in Hamburg (August 2023) zu einem großen Streit gekommen. Vor Gericht warfen sie sich gegenseitig körperliche Gewalt vor, es stand Aussage gegen Aussage. Da der Vorfall nicht vollständig rekonstruiert werden konnte, wurden beide freigesprochen. Was jedoch bekannt ist: Terenzi hatte in der besagten Nacht 2,2 Promille.

Mai 2025: In Hamburg musste sich Marc Terenzi vor Gericht wegen angeblicher Körperverletzung gegen seine Ex-Verlobte Verena Kerth verantworten. © imago/breuel-bild

Drogen- und Alkoholsucht: Marc Terenzi suchte sich Hilfe in Klinik

Auch wenn Marc Terenzi nach der Horrornacht in Hamburg ohne Verurteilung davongekommen ist, scheint das Erlebte ein Weckruf für den Sänger gewesen zu sein. Im Sommer 2024 wies er sich selbst in eine Entzugsklinik ein, um seine Alkohol- und Drogensucht in den Griff zu bekommen. Seine Ex-Frau Sarah Connor bezahlte für den Entzug, der rund 70 Tage dauerte. Gegenüber räumte er damals ein: "Ich hätte das schon viel früher machen sollen."

Nach dem Klinikaufenthalt machte Marc Terenzi publik, auf Mallorca einen Neuanfang zu wagen. Gemeinsam mit einem Freund eröffnete er auf der Urlaubsinsel ein Eiscafé. Unter anderem auch, um seine angehäuften Schulden abbezahlen zu können. Durch seine Teilnahme bei "Promi Big Brother" möchte der Sänger nun endgültig mit seiner turbulenten Vergangenheit abschließen.

Hat Marc Terenzi eine neue Freundin?

Inzwischen scheint Marc Terenzi sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Von einer neuen Partnerin an seiner Seite sieht er aber (noch) ab. "Liebe ist großartig, aber im Moment muss ich erst das zu Ende bringen, was ich begonnen habe", sagte er dazu im September 2025 zu " ". "Und das Leben aufbauen, das ich mir wünsche. Im Moment ist es genau das, was ich brauche. Niemand möchte wirklich allein sein, und tief in mir glaube ich immer noch an 'die Eine'. Aber für jetzt liegt mein Fokus auf mir selbst – und darauf, etwas aufzubauen, auf das ich stolz sein kann."

TV-Karriere von Marc Terenzi: "Let's Dance" und Dschungelcamp-Sieg

Die Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2025 ist für Marc Terenzi nicht der erste Ausflug ins Reality-TV. Neben seinen eigenen Familiendokus war der Sänger unter anderem bei "Let's Dance" 2012 zu sehen, wo er allerdings bereits in der zweiten Folge ausschied. Von mehr Erfolg gekrönt war seine Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", das er 2017 als strahlender Dschungelkönig verließ. Unvergessen bleibt sein Ausspruch: "The Regels sind the Regels."