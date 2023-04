Madame Tussauds zeigt neue Wachsfigur von Königin Camilla

Zu ihrem neuen Titel bekommt Königin Camilla im Londoner Madame Tussauds auch eine neue Wachsfigur, die in einer neuen Abteilung der Ausstellung zu sehen sein wird.

Königin Camilla (75) hat als bald offiziell ernannte Queen einen zweiten Platz im Londoner Madame Tussauds bekommen. Die neue Wachsfigur der Königin wird ab Freitag (28. April) in einer neuen Abteilung der Ausstellung namens "The Royal Palace Experience" zu sehen sein.

Ihr zweites Ebenbild aus Wachs trägt auch dieses Mal von Kopf bis Fuß blau. Ihren Kopf ziert eine mit blauen Steinen verzierte Tiara, dazu trägt sie passende Ohrringe und eine Kette. Das Schmuck-Set soll ein Geschenk von König George VI. (1895-1952) an seine Tochter Queen Elizabeth II. (1926-2022) gewesen sein. Dazu trägt Camilla ein dunkelblaues Kleid der Designerin Anna Valentine und den Queen's Family Order. Der höchste Orden der verstorbenen Königin wird nur an weibliche Mitglieder der britischen Königsfamilie verliehen. Das Styling ist dem Outfit nachempfunden, das die echte Camilla bei einem diplomatischen Empfang im Dezember 2022, einer ihrer ersten Termine als Queen Consort, getragen hatte.

Neue Abteilung kommt pünktlich zur Krönung

Die neue Abteilung - und Camillas neue Figur - kommen pünktlich zum großen Krönungsevent in der kommenden Woche. Wie Madame Tussauds in einer Pressemitteilung schreibt, handelt es sich in der 200-jährigen Geschichte des Wachsfigurenkabinetts bereits um die achte Krönung. Neben Camilla sind auch König Charles III. (74), Prinz William (40), Prinzessin Kate (41), die verstorbene Queen Elizabeth II. sowie ihr ebenfalls verstorbener Gemahl Prinz Philip (1921-2021) in der "Royal Palace Experience" zu sehen.

Von Prinz Harry (38) und seiner Frau Meghan (41) ist in der Ankündigung nichts zu lesen. Seit die beiden von ihren royalen Pflichten zurückgetreten sind, hatte sich auch die Aufteilung bei Madame Tussauds geändert. "Wie der Rest der Welt reagieren wir auf die überraschende Nachricht, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex als hochrangige Royals zurücktreten werden. Ab heute werden die Figuren von Meghan und Harry nicht mehr in unserem königlichen Familienset erscheinen", teilte Madame Tussauds damals mit.