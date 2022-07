Luftkuss von Herzogin Kate: Wem galt diese für Royals unübliche Geste?

In Wimbledon zeigte sich Herzogin Kate am Dienstag freudestrahlend und ausgelassen. Die Ehefrau von Prinz William ließ sich sogar dazu hinreißen, ein Luftküsschen zu verteilen. Wem galt diese für Royals unübliche Geste?

In Wimbledon wollte Kate jemanden mit einer besonderen Geste grüßen.

Wenn Herzogin Kate aktuell bei Events auftaucht, scheint gute Laune vorprogrammiert zu sein. Ganz royal-like zeigt sie sich gut gelaunt, scherzt mit anwesenden Gästen und stiehlt anderen damit die Show - wie am Dienstag bei ihrem Auftritt auf dem Tennisturnier in Wimbledon.

Ungewöhnliche Aktion: Herzogin Kate verteilt Luftkuss

An der Seite von Ehemann Prinz William erschien Kate zum Spiel des Briten Cameron Norrie gegen den Belgier David Goffin. Die Herzogin erwies sich in ihrem blauen Pünktchenkleid offenbar als Glücksbringerin für ihren Landsmann, der am Freitag (8. Juli) im Halbfinale gegen Weltranglisten-Dritter Novak Djokovic antreten wird.

Am Rande des Tennisturniers sorgte Herzogin Kate mit einer ungewöhnlichen Aktion für Verwunderung. Die 40-Jährige verteilte einen Luftkuss, der nicht ihrem Ehemann galt. Eigentlich lassen sich Royals zu derartigen Gesten nicht hinreißen, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Wem galt der Schmatzer?

Diesem Paar galt Luftküsschen von Herzogin Kate

Unweit von Kate und William saßen auch Carole und Michael Middleton in der royalen Box. Die Eltern der Herzogin waren ebenfalls zum Turnier in Wimbledon geladen. Zur Begrüßung flog ein kleiner Kuss der Tochter durch die Luft, worüber sich das Paar bestimmt gefreut haben dürfte.

Auch die Eltern von Herzogin Kate, Carole und Michael Middleton, besuchten das Turnier in Wimbledon. © IMAGO / Shutterstock

Carole und Michael Middleton besuchen meist mehrere Tennisspiele während des Turniers in Wimbledon, werden allerdings nur einmal in die Royale Box eingeladen. Durch die liebevolle Geste von Herzogin Kate dürfte es sich dieses Mal besonders gelohnt haben.