Lothar Matthäus und die Frauen: Das waren seine fünf Ehen

Lothar Matthäus' fünfte Ehe ist Geschichte - bisher ganz ohne Krach und Tamtam. Das ist nicht immer so gewesen. Eine kleine Rückschau. Mit welchen Frauen war Matthäus schon verheiratet?

Immerhin, der Mann glaubt an die Liebe – und an die Ehe: Lothar Matthäus jeweils mit Ehefrau...

imago 6 Immerhin, der Mann glaubt an die Liebe – und an die Ehe: Lothar Matthäus jeweils mit Ehefrau...

Eines muss man Lothar Matthäus (60) lassen: Das mit den Scheidungen bekommt er von Mal zu Mal besser in den Griff. Wenn eine frühere Ehe in die Brüche ging, fand das durchaus öffentlich statt. Und diesmal? Gibt er lakonisch und zugleich überraschend bekannt, dass seine fünfte Ehefrau Anastasia (33) und er sich bereits im Januar haben scheiden lassen.

Lothar Matthäus: Geräuschlos geschieden

Geräuschlos geschieden - es geht also doch. Und wer meint, der Rekordrationalspieler halte mit fünf Ehen einen traurigen Rekord, der irrt. Der heuer verstorbene US-Talkmaster Larry King (†87) war acht Mal verheiratet, Filmdiva Liz Taylor (†79) ebenfalls.

Überblick: Promis, die oft verheiratet waren

Wie es um die fünfte Ehe von Grünen-Politiker Joschka Fischer (73) steht, ist aktuell nicht überliefert, und sein früherer Koalitionspartner Gerhard Schröder (77) hat auch schon fünf Mal geheiratet. Matthäus ist also in feiner Gesellschaft. Und offenbar gereift. Das zeigt eine Rückschau.

Alle Ehefrauen von Lothar Matthäus im Überblick

Silvia (1981 - 1992): Ein Jahr älter als Matthäus, der sie heiratet, als er noch in Mönchengladbach spielt. Da ist sein Weltstar-Status noch so weit weg wie der Scheidungsrichter. Das Paar bekommt zwei Töchter. Die jüngere, Viola, hat Hochzeitsprofi Matthäus heuer übrigens zum Altar geführt - als Brautvater.

Matthäus mit seiner ersten Frau Silvia. © imago

Lothar Matthäus: Ein Sohn mit zweiter Ehefrau Lolita

Lolita (1994 - 1999): Mit der früheren Miss Schweiz, eineinhalb Jahre jünger als Lothar, kommt noch mehr Glamour ins Leben des Fußballers, der bei Inter Mailand zum Superstar aufgestiegen ist. Die Ehepartner sind beide, nun ja, impulsiv. Nach der Trennung klagt Lolita noch öffentlich, Lothar kümmere sich zu wenig um den gemeinsamen Sohn (geboren 1992). Aber das ist längst Geschichte.

Von 1994 bis 1999 war Matthäus mit Lolita verheiratet. © imago/WEREK

Keine Kinder in Ehe Nummer drei

Marijana (2003 - 2007): Die Serbin und dreifache Mutter, gut zehn Jahre jünger, lernt Matthäus in einer Disco kennen. Mit ihr lebt er in Budapest, sie sprechen englisch miteinander ("Marijana, look after the children!"). Seine Ordnungsliebe irritiert sie. Als er einmal sogar ihre Handtasche aufräumen will, "da hat es ganz schön gescheppert", erzählt er später im Fernsehen. Was bleibt: keine gemeinsamen Kinder und kein Rosenkrieg.

Lothar Matthäus mit Marijana, seiner dritten Ehefrau. © imago /Eventpress

Vierte Ehefrau: Lothar Matthäus holte Liliana von der Schule ab

Liliana (2008 - 2011): Sie ist 20, als sie Matthäus auf der Wiesn vorgestellt wird. Er holt die gebürtige Ukrainerin im Ferrari von der Schule ab. Die Liebe ist - trotz oder wegen 26 Jahren Altersunterschied - leidenschaftlich, die Trennung auch. Zeugen berichten von lautem Streit auf der Straße. Sie stellt gar die Rechtmäßigkeit der Scheidung, die so rasant wie seltsam in Österreich vollzogen wird, in Frage.

Von 2008 bis 2011 war der Ex-Fußballer mit Liliana verheiratet. © imago/Future Image

Liebeleien mit Ariadne und Joanna

Dass eine gebürtige Zyprerin namens Ariadne, mit der sich Matthäus danach ins Münchner Nachtleben stürzt, exakt genauso so alt bzw. jung ist wie Liliana, ist mutmaßlich dem Zufall geschuldet. Es bleibt ohne Folgen und Eheschließung. Genau wie ein anschließendes Techtelmechtel mit dem polnischen Dessous-Model Joanna. Zum Zeitpunkt der Trennung ist er 51, sie 28.

Halbes Jahr nach Geburt des Sohnes: Matthäus heiratete Anastasia

Anastasia (2014 - 2021): Ein halbes Jahr, nachdem die 27 Jahre jüngere Russin den gemeinsamen Sohn Milan zur Welt gebracht hat, folgt Matthäus' fünfte Hochzeit. Und nun die Trennung.

Seine fünfte (und bislang letzte) Ehefrau: Anastasia. © imago/Eventpress

Zu "Bild" sagt Anastasia, alles sei "sehr friedlich gelaufen. Milan versteht, dass Mama und Papa jetzt Freunde sind, die sich regelmäßig sehen." Dazu zeigt das Blatt Fotos, die Matthäus turtelnd auf Mykonos zeigen - mit einer (noch) unbekannten jungen Schönen. Ach, es bleibt aufregend.