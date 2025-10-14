Live-Event von "Meet Your Master": Viktoria und Heiner Lauterbach feiern erfolgreiche Premiere

Großer Auftritt für Heiner und Viktoria Lauterbach – und gigantische Unterstützung von prominenten Speakern. Am Wochenende feierte das Wissensformat "Meet Your Master" der Lauterbachs sein erstes großes Live-Event. Zwei Tage lang drehte sich im Drivers & Business Club München alles um das Lernen von den Besten – um Inspiration, Wissen und Begegnung auf Augenhöhe.

Seit sechs Jahren ist "Meet Your Master" als digitale Plattform erfolgreich, auf der Expertinnen und Experten ihr Wissen in Online-Kursen teilen. Jetzt holten die Lauterbachs ihr Konzept erstmals auf die Bühne – und das mit sichtlicher Begeisterung. "Lernen soll Freude und Glück bereiten, denn Wissen ist der Schlüssel zur Zukunft", sagte Heiner Lauterbach zum Auftakt.

Wissensformat "Meet Your Master" der Lauterbachs mit erstem Live-Event in München

Das Programm war dicht gefüllt: Talks, Workshops, Live-Cookings und Panels aus vier Themenbereichen – Kreativität, Business, Gesundheit und Kulinarik. Insgesamt über 40 Programmpunkte sorgten an zwei Tagen für volle Räume und viele Aha-Momente.

Engelke, Lauterbach und Hauptmann sprachen über Selbstzweifel und Authentizität

Im Bereich Kreativität begeisterten unter anderem Anke Engelke, Sebastian Fitzek, Gaby Hauptmann und Heiner Lauterbach mit spannenden Einblicken in ihre persönliche Herangehensweise an Rollen, Figuren, Geschichten und Kreativität. Sie sprachen über Selbstzweifel, Mut und Authentizität – und darüber, was man vom Schauspiel fürs Leben lernen kann. Synchronsprecher Dietmar Wunder (deutsche Stimme von u. a. Adam Sandler und Daniel Craig) demonstrierte, wie Stimme und Haltung zusammenspielen – und wie mit Stimme Wirkung, Ausdruck und Präsenz erzielt werden kann.

Bestseller-Autor Sebastian Fitzek © Meet Your Master

Oliver Kahn über Bedeutung von Disziplin in schwierigen Zeiten

Auch im Themenblock Business war prominenter Rat gefragt: Hier sprach unter anderem Oliver Kahn über Erfolg, Rückschläge und Comebacks – und über die Bedeutung von Disziplin und Willensstärke in schwierigen Zeiten.

Ex-Torwart-Titan Oliver Kahn © Meet Your Master

Judith Williams zeigte in ihrem Workshop über emotionales Verkaufen, wie man Kunden begeistert. In sehr persönlichen Einblicken sprach sie über Selbstzweifel, über Leadership, den Mut, nahbar zu bleiben, Dankbarkeit und Demut.

Unternehmer und Werbetexter Jean-Remy von Matt © Meet Your Master

Werbelegende Jean-Remy von Matt erklärte, warum gute Marken Klarheit und starke Botschaften brauchen, und Mercedes-Designchef Gorden Wagener gewährte seltene Einblicke in den kreativen Prozess hinter ikonischem Automobildesign.

Automobildesigner Gorden Wagener © Meet Your Master

Müller-Wohlfahrt und Schlafexperte Fietze über Gesundheit und mentale Stärke

Gesundheit und mentale Stärke bestimmten den dritten Themenkomplex. Unter anderem mit dabei: Koryphäen wie Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Er berichtete von seinen jahrzehntelangen Erfahrungen in der Sportmedizin und als Mannschaftsarzt, sprach über ganzheitliche Heilmethoden, wichtige Faktoren für unsere Gesundheit und Longevity – und richtete an seine Zuhörerinnen und Zuhörer den Appell, mehr Bewegung ins Leben zu bringen. Schlafexperte Prof. Ingo Fietze sprach über Erholung als Erfolgsfaktor, Dr. Yael Adler zeigte, wie eng Hautgesundheit und Ernährung verknüpft sind, Dr. Florian Langenscheidt sprach über die Bausteine des Glücks, Susanne Mirau verriet, wie man gelassen bleibt, Stress reguliert sowie mit Mental Load im Alltag umgeht, und Dirk Eilert demonstrierte, wie man negative Denkmuster erkennt, emotionale Blockaden löst und mentale Stärke gezielt aufbaut.

Schriftstellerin Gaby Hauptmann © Meet Your Master

Kulinarisch wurde das Publikum von prominenten Mastern wie Lucki Maurer, Heiko Antoniewicz und Andrea Schirmaier-Huber beeindruckt und verwöhnt. In den Live-Cookings ging es um handwerkliche Perfektion, verschiedene Zubereitungstechniken, die Entwicklung des eigenen kulinarischen Stils – und darum, warum Brot als Verbindung von Kreativität und Lebensfreude mehr kann, als nur satt zu machen. Bei allem stand die Kunst, Genuss bewusst zu erleben, im Mittelpunkt. Star-Sommelier und Gastronom Justin Leone führte in die "Welt der Weine" ein. Viktoria Lauterbach eroberte gemeinsam mit Konditorenweltmeisterin Andrea Schirmaier-Huber beim Workshop "Backen mit Herz" die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Talks, Workshops, Live-Cookings und Panels aus vier Themenbereichen – Kreativität, Business, Gesundheit und Kulinarik. © Meet Your Master

Auch abseits der Bühne war die Stimmung gelöst. Bei der Networking Party im Drivers & Business Club kamen Gäste, Experten und Partner ins Gespräch – alle vereint in der Idee, Wissen und Erfahrungen zu teilen.

Gute Stimmung beim Premieren-Abend des Live-Events von "Meet Your Master" © BrauerPhotos

"Unser Wunsch war, dass man nicht nur zuhört, sondern wirklich teilnimmt an den Gedanken, Ideen und Momenten, die das eigene Leben bereichern können", sagte Viktoria Lauterbach. Die Premiere sei für sie "ein ganz besonderes Erlebnis" gewesen – ein Wochenende, das gezeigt habe, wie lebendig und nahbar Lernen heute sein kann. "Nach diesen zwei Tagen sollen die Menschen mit einer Fülle an Ideen, Inspiration und neuem Wissen nach Hause gehen", so Lauterbach weiter. "Wir haben 40 Stunden Programm mit 48 Einzelevents geboten – jeder Teilnehmende sollte etwas Wertvolles mitnehmen können, das im persönlichen wie beruflichen Leben weiterhilft."

Mit "Meet Your Master LIVE" ist es Heiner und Viktoria Lauterbach gelungen, ihr Online-Konzept erfolgreich auf die Bühne zu bringen – und ein Event zu schaffen, das Wissen, Emotion und Begegnung auf inspirierende Weise verbindet.