Lisa Müller denkt über Karriere in der Politik nach

Lisa Müller, die Ehefrau von Bayern-Legende Thomas Müller, zieht es offenbar in die Politik. Das hat sie jetzt zumindest angedeutet.

Haben die Müllers schon bald zwei neue Jobs? Während sich Fußballprofi Thomas Müller (35) vom FC Bayern München verabschiedet hat, zieht es seine Ehefrau offenbar in Erwägung, Politikerin zu werden. Das hat die Dressurreiterin Lisa Müller (35) kürzlich zumindest angedeutet.

Lisa Müller: "Ich könnte mir vorstellen, in die Politik zu gehen"

Auf dem Sommerempfang des Bayerischen Landtags hat Lisa Müller . Sie sei vor Ort, um sich "schon einmal dieser Umgebung anzunähern", habe sie gesagt. Annähern? "Ich könnte mir vorstellen, in die Politik zu gehen", erklärte Müller demzufolge. Diese habe sie stets interessiert. Bei der Partei sei sie sich noch nicht sicher: "Da bin ich noch unschlüssig, CSU oder doch eher FDP." Ob sie den Schritt in die Politik aber tatsächlich wagen wird, steht offenbar also noch nicht ganz fest.

Vor etwas mehr als einem halben Jahr hatte Thomas Müllers Ehefrau sich eigentlich noch weitestgehend zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. "Frau Müller möchte keine Person des öffentlichen Lebens sein, wird keine Interviews mehr geben oder sich öffentlich zeigen", ließ sie im Dezember 2024 .

Ihr Ehemann, der rund 25 Jahre bei den Bayern spielte, hat sich in den vergangenen Monaten unterdessen von seinem langjährigen Klub verabschiedet. Im Mai sagte er in der : "Ich habe es geliebt, der moderne Gladiator zu sein. [...] Ich bin aber nicht traurig. Ich freue mich auf das, was kommt - auch wenn es nicht halb so schön sein kann wie das, was ich hatte." Was genau kommt, steht noch immer nicht offiziell fest. Es wird vermutet, dass es Müller in die USA ziehen könnte.