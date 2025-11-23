Lisa Müller ärgert sich: "Gelinde gesagt weniger als gar keine Ahnung"

Lisa Müller ist verärgert. Die Ehefrau von Fußball-Weltmeister Thomas Müller zeigt sich wenig begeistert von den aktuellen Schlagzeilen nach ihrem Auftritt bei den German Masters, wo sie am vergangenen Wochenende den siebten Platz belegte.

Lisa Müller (36) lässt der Abendzeitung wissen, dass sie es schwer ertragen könne, wenn Menschen – die aus ihrer Sicht "gelinde gesagt weniger als gar keine Ahnung" vom Dressursport haben – öffentlich über ihre Platzierungen oder Leistungen urteilen.

Lisa Müller total emotional: "Gelinde gesagt weniger als gar keine Ahnung"

Und auch bei anderen Medien teilt sie ihren Frust. " ", so posaunt es beispielsweise der Kölner Privatsender nach mehreren Presse-Berichten zum Abschneiden der prominenten Dressurreiterin am Wochenende in die Welt. Was ist passiert?

Nach den German Masters: "Werde dargestellt, als hätte ich versagt"

Lisa Müller belegte mit Hengst Zonik Platz sieben bei den German Masters in Stuttgart. Doch manche redaktionelle Berichterstattung missfällt der Sportlerin jetzt. "Sobald ich keinen Sieg habe, werde ich in den normalen Zeitungen, welche keine Ahnung von meinem Sport haben, dargestellt, als hätte ich versagt", zitiert RTL Lisa Müller. Zuvor sagte Trainerin Isabell Werth über Lisa Müller: "Sie steht unter Druck, weil alle gucken." Und weiter: "Sie kann nicht einen Fehler machen, ohne dass die ganze Welt darüber redet."

Dressurreiterin beklagt wertende Berichte und überzogenen Erwartungen

Lisa Müller ist wütend über die angeblich verzerrten Schlagzeilen und überzogenen Erwartungen. Sie meint: "Ein siebter Platz in dem Feld ist schon gut." Die Konkurrenz bringe in vielen Fällen deutlich mehr Routine auf höchstem Niveau mit – und ist oftmals auch älter als die 36-jährige Müller. Mit 53 Jahren gewann Anabel Balkenhol den Sieg des Dressur-Grand-Prix um den Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung in Stuttgart.

Nächstes Turnier von Lisa Müller in Salzburg

Die 36-jährige Ehefrau von Thomas Müller gibt sich kämpferisch. Die Arbeit mit ihren Pferden stehe für sie weiter im Mittelpunkt – und nicht die schnellen Urteile von außen.

Müller sagte aber auch dem "Reiterjournal": "Turniere sind für mich ein schöner Gradmesser, inwieweit wir uns weiterentwickelt haben und wo wir gerade stehen." Nach den German Masters richtet sich Lisa Müllers Blick bereits auf das nächste Turnier: Anfang Dezember startet sie beim Amadeus Indoors Horse in Salzburg.