Lisa Müller kämpft gegen anhaltenden Druck: "Ich will weniger Fehler machen"

Lisa Müller meldet sich zurück und möchte an die Weltspitze. Doch beim German Masters in Stuttgart hat die Dressurreiterin nicht den erhofften Erfolg. Traten die Befürchtungen ihrer Trainerin ein? Erstaunlich offen spricht Lisa Müller auch über den Druck als öffentliche Person.

Eigentlich wollte Dressurreiterin Lisa Müller (36), Ehefrau von Weltmeister Thomas Müller (36), beim 39. Internationalen Reitturnier Stuttgart German Masters angreifen. Angekündigt war, dass Müller den zehnjährigen Hengst Mondrian sattelt – doch es kam anders.

Lisa Müller mit Pferd Zonik bei den German Masters

"Ich kann gerade wirklich aus dem Vollen schöpfen", sagte die 36-Jährige vorab dem Fachportal "dressursport.kim". Lisa Müller erklärte: "Ich habe fünf Grand Prix-Pferde, und alle können 70 Prozent oder mehr erreichen." In der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle saß Müller am Samstagvormittag dann nicht auf Mondrian, sondern auf Zonik Hit OLD. Er gilt als sensibel, was Stärke und Herausforderung zugleich kennzeichnet. Der zwölfjährige Wallach kam 2023 in ihren Stall in Otterfing, südlich von München, wo das Ehepaar Müller das Gestüt Gut Wettlkam betreibt.

Platzierung in Stuttgart: Lisa Müller wird Siebte

Am Ende holte Lisa Müller Platz sieben (68.956 Prozent). Anabel Balkenhol, Olympiateilnehmerin von London 2012, setzte sich stattdessen im Dressur-Grand-Prix um den Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung durch. Die 53-Jährige erhielt 72.391 Prozent und war damit die Beste der insgesamt zwölf Starter.

Hochkonzentriert: Lisa Müller beim German Masters in Stuttgart © imago/Eibner

Zuletzt ging es für Lisa Müller eigentlich aufwärts. Erste Plätze bei den bayrischen Meisterschaften 2024 und 205 sowie zwei Siege bei international ausgeschriebenen Grand-Prix-Prüfungen mit Zonik stehen in ihrer Erfolgsstatistik.

Trainerin von Lisa Müller: "Sie steht unter Druck, weil alle gucken"

Stand die 36-Jährige wegen ihres berühmten, derzeit in Kanada spielenden Ehemannes, zu sehr unter Beobachtung? Lisa Müllers Trainerin Isabell Werth sagte beim Start: "Sie steht unter Druck, weil alle gucken." Und weiter: "Sie kann nicht einen Fehler machen, ohne dass die ganze Welt darüber redet."

Thomas Müllers Ehefrau Lisa verrät: "Bin manchmal schwierig und anstrengend"

Dass es am Ende nicht für einen Titel in Stuttgart reichte, dürfte Lisa Müller enttäuschen. Ihr Heimtrainer beschrieb sie vorab im "Reiterjournal", das anlässlich der German Masters veröffentlicht wurde, als "selbstkritisch, fleißig und zielstrebig". Die 36-Jährige ergänzte schmunzelnd: "Und manchmal schwierig und anstrengend!"

Lieben und züchten Pferde: Thomas Müller und Ehefrau Lisa © imago/Pressefoto Baumann

Gut Wettlkam: Arbeit mit den Pferden zu Hause ist Lisa Müller wichtig

Platzierungen und Titel sind für Lisa Müller aber nicht das Wichtigste: "Turniere sind für mich ein schöner Gradmesser, inwieweit wir uns weiterentwickelt haben und wo wir gerade stehen. Was für mich aber wirklich wichtig ist, ist die Arbeit mit den Pferden zu Hause. Ich will mich weiterentwickeln und von Tag zu Tag weniger Fehler machen – so gut das eben geht."

Lisa Müller gibt ehrlich zu: "Es muss erlaubt sein, Fehler zu machen"

Über den öffentlichen Druck als Ehefrau von Kicker Thomas Müller beschwert sich Lisa Müller selbst nicht: "Das ist schon alles okay, mein Leben bringt das einfach mit sich. Das hat Vor- und Nachteile. Grundsätzlich glaube ich nur fest daran, dass es demjenigen, der wachsen will, erlaubt sein muss, Fehler zu machen."

Die Dressur-Weltspitze ist für Lisa Müller derzeit weit entfernt. Thomas Müllers Ehefrau gab zunächst bekannt, sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Doch stattdessen blieb sie eine Person des öffentlichen Lebens. Im Sommer kündigte die Dressurreiterin zudem an, sich politisch engagieren zu wollen. Auf Instagram zeigte Lisa Müller später ein Video, das sie beim Praktikum bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zeigt.

Jessica von Bredow-Werndl mit Kür-Sieg bei den German Masters

Jubeln durfte am Samstagabend Dressur-Star Jessica von Bredow-Werndl. Sie hat beim Stuttgarter Turnier nach der Qualifikation auch die Kür gewonnen. Mit Weltcup-Debütant Diallo erhielt die 39-Jährige 83,095 Prozent.

Raphael Netz: Söders Schwiegersohn in spe wird Zweiter

Zweiter wurden Raphael Netz und sein Pferd Great Escape Camelot (80,765 Prozent). Netz ist mit Markus Söders Tochter Selina liiert. Netz und Söder empfingen die AZ im Sommer 2024 auf dem idyllischen Gut Weiglschwaig.

Jubelt und freut sich: Raphael Netz nach der Dressurprüfung © imago/Stefan Lafrentz

Netz war beim AZ-Besuch noch stolzer Reservist, erfüllte aber letztendlich nicht die "Meldeauflagen bezüglich des Anti-Doping-Regelwerks", so der Deutsche Olympische Sportbund. Netz durfte dann doch nicht zu den Olympischen Spielen 2024 nach Paris reisen.