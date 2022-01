Linda Nobat: Warum ist die Dschungelcamperin berühmt und hat sie einen Freund?

Linda Nobat gehört zu den eher unbekannteren Gesichtern im diesjährigen "Dschungelcamp". Was weiß man über die Teilnehmerin? Warum ist sie berühmt? Wie sieht ihr Privatleben aus? Ist sie in einer Beziehung oder Single?

Streithahn oder Streitschlichter? Mit ihrem Jura-Studium hätte Linda Nobat zumindest die idealen Voraussetzungen, um als Letzteres im "Dschungelcamp" zu fungieren. Doch woher kennt man die 26-Jährige eigentlich, die als Teilnehmerin in Südafrika dabei ist?

"Bachelor" und "Miss Hessen": Woher kennt man Linda Nobat?

Linda-Caroline Nobat wurde am 19. Januar 1995 in Hanau geboren. Neben ihren Auftritten im TV studiert sie Jura und arbeitet als Model. Ihre ersten Schritte in der Öffentlichkeit machte Linda Nobat 2018, als sie zu "Miss Hessen" gekürt wurde. Dem TV-Publikum wurde sie jedoch erst bekannt, als sie 2021 um die Gunst von Bachelor Nico Griesert buhlte. Ihr Credo "Ich bin die perfekte Kombination aus Schönheit und Köpfchen" brachte sie immerhin unter die letzten vier. Für das Herz des Bachelors reichte es letztendlich aber nicht.

Herkunft: Linda Nobats Wurzeln liegen in Kamerun

Familie ist Linda Nobats wichtig. Bekannt ist, dass sie zwei Schwestern hat und die Familienwurzeln in Kamerun liegen. Aufgewachsen ist Linda in Hanau. Lindas ältere Schwester Stephanie begleitet sie nach Südafrika: "Wir verstehen uns super."

Beziehung: War Erik Asla der Freund von Linda Nobat?

Statt mit dem Bachelor hat Nobat allerdings kurz darauf scheinbar mit keinem geringeren als dem Ex-Freund von Tyra Banks, dem Fotografen Erik Asla, angebandelt. Die Beziehung soll aber kurz darauf im Sande verlaufen sein. Angefeuert wurde die Gerüchteküche damals durch ein Foto von Nobat, welches, wie es scheint, von ihm selbst geschossen wurde. Beide veröffentlichten es damals auf ihren Instagram Accounts, wie " " berichtet.

Linda Nobat: Nacktfotos für "Playboy"

Schon vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp war in Name überall zu lesen - Linda Nobat zog sich für den "Playboy" aus. Das Ergebnis kann in der Februarausgabe des Männermagazins bewundert werden. Ob sie sich im Dschungelcamp auch so freizügig zeigt, wird sich noch rausstellen. Seit dem 21. Januar läuft die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!"

Vergeben oder Single? Das ist Linda Nobats Beziehungsstatus

Aktuell ist Linda Nobut Single. "Ich habe keinen Freund", sagt sie im "Playboy"-Interview.