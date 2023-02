Linda de Mol und Jeroen Rietbergen gemeinsam in Paris: Liebescomeback mit Skandal-Ex?

Gibt es ein Liebescomeback bei "Traumhochzeit"-Moderatorin Linda de Mol und dem TV-Produzenten Jeroen Rietbergen? Das ehemalige Paar wurde am Valentinstag zusammen in Paris gesichtet.

Gibt Linda de Mol ihrem Ex Jeroen Rietberger eine neue Chance? Dem TV-Prozenten wurde vor einem Jahr noch Missbrauch vorgeworfen, jetzt wurde er wieder zusammen mit der Moderatorin gesichtet.

Linda de Mol: Schock nach 14 Jahren Beziehung

Nach 14 Jahren Beziehung trennte sich Linda de Mol 2022 von Jeroen Rietberger. Dem 51-Jährigen wurde vorgeworfen, Kandidatinnen der niederländischen Castingshow "The Voice of Holland" sexuell belästigt zu haben.

De Mol machte daraufhin Schluss. In einem Beitrag in ihrem Magazin "Linda" erklärte die 58-Jährige im vergangenen September: "Dass jemand, den du so sehr liebst, sich mit jungen Frauen schlecht benommen hat – das erzeugte Traurigkeit und Wut bei mir."

Linda de Mol: Liebescomeback in Paris?

Jetzt sieht es jedoch so aus, als würde es noch eine Chance für das Paar geben. Am Valentinstag wurden die beiden gemeinsam in Paris gesehen. Die Moderatorin äußerte sich in der niederländischen Zeitschrift "Shownieuws" bereits zu den Spekulationen: "Leute, ich bin niemandem eine Erklärung schuldig. Hier geht es um mein Privatleben. Das Einzige, was ich sagen möchte, ist, dass ich nach einem Jahr immer noch etwas zu klären habe und ich möchte es dabei belassen."

Was genau die beiden in der Stadt der Liebe zu klären hatten, verriet de Mol allerdings nicht.