Lilly Becker über Privatleben, Beziehung, Dating-Apps und Sex mit Frauen

Seit der Trennung von Boris Becker ist Lilly Becker offiziell Single. Jetzt hat die 44-Jährige über ihr Dating-Verhalten und über Sex mit Frauen gesprochen.

Knapp drei Jahre ist das Ehe-Aus schon her, aber einen neuen Mann gibt es noch nicht an der Seite von Model Lilly Becker. Die schöne 44-Jährige ist weiterhin Single, diese Info über ihr Beziehungsleben teilte sie den Fans auf Instagram in einer Frage-Antwort-Runde mit. Außerdem plauderte Lilly über Intimes...

Lilly Becker steht auf Männer – und auf Frauen

Die Mutter eines elfjährigen Sohnes ist auch auf Dating-Apps aktiv, schließlich könne die Liebe überall auf sie warten. Ihr Traummann solle "ehrlich und treu" sein und "guten, tiefgehenden, explosiven Sex mit mir haben", verrät Lilly Becker bei Instagram. Doch auch vom weiblichen Geschlecht fühlt sich Lilly angezogen. Auf die Frage nach Sex mit Frauen antwortet die 44-Jährige: "Wir sind wunderschöne Geschöpfe mit einer tiefgründigen Seele, also natürlich."

Unverblümt gibt Lilly Becker zu, dass es nicht immer die feste Beziehung sein muss. Auch Freundschaft-Plus und One-Night-Stands kämen für sie aktuell infrage. Sogar eine Fan-Einladung zum Date würde sie nicht pauschal ausschlagen: "Ich bin bereit, führ mich einfach aus." Sie lässt sich eben viele Optionen offen...