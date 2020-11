Lilly Becker spricht über Verhältnis zu Ex Boris: "Ab und zu ist es Hass"

Das Verhältnis zwischen Lilly und Boris Becker ist seit der Trennung nicht immer einfach gewesen. Jetzt hat das niederländische Model darüber gesprochen, wie sie zu ihrem Ex steht.

Es begann als große Liebe und endete mit gegenseitigen Vorwürfen. Boris und Lilly Becker haben sich 2018 getrennt. Seitdem ist einige Zeit vergangen. Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden aktuell?

"Hassliebe" zwischen Boris und Lilly Becker

Am Sonntag ist Lilly Becker zu Gast in der Koch-Sendung "Grill den Henssler". Neben der Herausforderung, den TV-Koch in seinem eigenen Metier zu schlagen, muss sie sich auch den Fragen von Laura Wontorra stellen. Die Moderatorin zielt dabei vor allem auf die Beziehung von Lilly zu Ex Boris Becker ab.

Gibt es zwischen dem ehemaligen Promi-Paar eine Hassliebe? "Eine Liebe, unbedingt. Aber ab und zu ist es Hass. Das geht zusammen", erklärt das niederländische Model im Gespräch mit Laura Wontorra. Nach Streitereien und Funkstille hat Lilly Becker im Juni ein Bild von Boris auf Instagram gepostet und ihm öffentlich zum Vatertag gratuliert.

Ist Lilly Becker bereit für eine neue Beziehung?

Bereit für Dates sei sie momentan noch nicht. Vielleicht kommt im nächsten Jahr eine neue Liebe? "Ich glaube, ich warte ab bis 2020 vorbei ist und dann kommt etwas Neues." Die Corona-Zeit will Lilly Becker vor allem mit ihrem Sohn Amadeus verbringen, wie sie weiter erzählt. "Ich bleibe zu Hause mit meinem Kind und mache Urlaub zu Hause."