Lilibet Diana: Erster Videocall mit der Queen

Harry und Meghan haben Tochter Lilibet Diana offenbar bereits ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II. per Videocall vorgestellt.

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) sind kürzlich zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter Lilibet Diana Mountbatten-Windsor kam am 4. Juni um 11:40 Uhr im Santa Barbara Cottage Hospital, Kalifornien zur Welt. Kurz nach der Rückkehr in ihr Zuhause sollen die beiden ihre Tochter bereits dem wohl wichtigsten royalen Familienmitglied vorgestellt haben: Queen Elizabeth II. (95) soll ihre Urenkelin per Videocall kennengelernt haben, wie ein Insider . "Harry und Meghan waren sehr aufgeregt und konnten es kaum erwarten, mitteilen zu können, dass ihre Tochter auf der Welt ist."

Lilibet Diana ist nach der Queen benannt. Die britische Monarchin wurde von ihrem verstorbenen Ehemann, Prinz Philip (1921-2021), Lilibet gerufen. Der zweite Vorname des Mädchens ehrt Harrys verstorbene Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997). Dass ihre Tochter "Lili" gerufen wird, hatten die Eltern mit der Geburtsmitteilung bekannt gegeben.

Lilibet ist das zweite Kind für Harry und Meghan, die seit 2018 verheiratet sind. Im Mai 2019 kam ihr Sohn Archie (2) zur Welt. Das Paar zog 2020 nach Nordamerika um und lebt nach einer Zeit in Kanada und Los Angeles mittlerweile im kalifornischen Montecito. Wann die Queen die kleine Lili zum ersten Mal in Person sehen können wird, ist derzeit offen. Im Februar 2021 verriet Prinz Harry im Interview mit James Corden (42), dass die Queen bereits Zoom benutzen würde, um Archie in Kalifornien "herumlaufen" sehen.