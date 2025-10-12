Liebes-Aus nach der Wiesn: Söder-Tochter Gloria ist wieder solo

Zum Wiesn-Start schwärmte Gloria Burkandt noch von ihrem Partner. Jetzt macht Söders älteste Tochter die Trennung publik.

Gloria Burkandt scheint wieder offen für eine neue Liebe zu sein: Die 26-Jährige gibt auf dem roten Teppich bekannt, dass sie wieder Single sei.

Trennung von Freund: Gloria Burkandt wieder Single

Auf die Frage einer "Bunte"-Reporterin beim Deutschen Schauspielpreis, ob sie denn auf der Suche nach einem Mann sei, sagte die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder: "Ich glaube, wenn man Single ist, schaut man sich schon mal um."

Liebes-Plauderei: Söder-Tochter schwärmte noch von Freund

Erst zum Wiesn-Auftakt hatte Burkandt der AZ erzählt, sie sei "glücklich verliebt" – in einen Amerikaner. Stolz präsentierte sie auf einer Trachten-Party ihre Dirndl-Schleife auf der rechten Seite. Nun ist es mit der US-Liebe offenbar schon wieder vorbei.

Ansprüche an ihren Traummann äußert Burkandt im Interview mit der "Bunten" jedenfalls klar: "Sympathisch, empathisch, ehrlich, loyal und witzig" müsse er sein. "Humor ist so sexy", findet die 26-Jährige. Und wo trifft man diesen Partner? Vor allem durch ihren Beruf lerne sie viele Leute kennen und sei ein "offener Mensch", sagt Burkandt.