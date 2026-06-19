Letzte "Immer wieder sonntags"-Saison: Stefan Mross erteilt deutliche Absage

In der finalen "Immer wieder sonntags"-Saison spricht sich Stefan Mross gegen Veränderungen aus. Warum der Moderator jetzt eine Absage erteilt ...

Die Tage sind gezählt – im September läuft im Ersten die finale Live-Ausgabe von "Immer wieder sonntags". Moderator Stefan Mross (50) war schockiert, als er von der ARD über das Aus der beliebten Schlagershow informiert wurde. Den treuen Fans will der Bayer eine unterhaltsame letzte "Immer wieder sonntags"-Saison bieten. Doch in einer Hinsicht zeigt Mross jetzt Kante.

"Immer wieder sonntags": Moderator Stefan Mross erteilt Absage

Der Moderator betont im Gespräch mit seiner Partnerin Eva Luginger (38), dass in der letzten "Immer wieder sonntags"-Saison keine Neuerungen mehr geplant seien. Die ersten drei Ausgaben sind bereits gelaufen und es wurde deutlich: Alles bleibt beim Alten. Damit erteilt Stefan Mross Veränderungen am bisher erfolgreichen Sendekonzept eine Absage und schließt solche in den finalen Shows aus. Im Podcast " " betont der 50-Jährige, man brauche "die Glühbirne nicht mehr neu erfinden". Er meint: "Wir haben letztes Jahr die besten Quoten gehabt [...] bei 'Immer wieder sonntags', wir lassen einfach alles so, wie unser Publikum das einschaltet."

Umgestaltungen auf den letzten Metern sind für Stefan Mross offenbar überflüssig. Er will den Zuschauern in der letzten Saison der Sendung genau das bieten, was sie regelmäßig voller Vorfreude vor die Bildschirme gelockt hat. Der Bayer bezeichnet das Format als "unser Wohnzimmer" der guten Unterhaltung: "Die Leute lieben 'Immer wieder sonntags' seit über 30 Jahren und da werden wir nichts mehr verändern."

Stefan Mross auf der Bühne von "Immer wieder sonntags" im Europa-Park Rust. © imago/Matthias Wehnert

Letzte "Immer wieder sonntags"-Saison: Diese Promi-Gäste sind dabei

Wie in den vergangenen Jahren sind auch heuer viele namhafte Schlagergäste eingeplant. Beatrice Egli, Andy Borg oder auch "Der Bergdoktor"-Star Ronja Forcher standen in den ersten Ausgaben von 2026 bereits auf der Bühne. In den kommenden Shows wird unter anderem mit Lucas Cordalis, Ella Endlich, Nino de Angelo und Vanessa Mai geplant.

Stefan Mross sorgt für Überraschungsmoment im TV

In der diesjährigen Auftaktfolge von "Immer wieder sonntags" kam es zu einer großen Überraschung. Obwohl Stefan Mross die kommende Absetzung nicht gutheißt und die Entscheidung des Senders nicht nachvollziehen kann, bedankte er sich bei der ARD. Es scheint, als habe der Moderator – zumindest für diesen TV-Moment – den Frust verdrängt und sich dazu entschieden, auf die vergangenen Sendungen wertschätzend zurückzublicken. Mross bewies Professionalität und stellte die schönen Erinnerungen an das Format in den Vordergrund.

Wie es für Stefan Mross nach der finalen "Immer wieder sonntags"-Saison weitergeht? Wie die AZ berichtete, hat der 50-Jährige einiges in Planung.