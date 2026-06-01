Ansage bei "Immer wieder sonntags": Stefan Mross erlebt unangenehmen TV-Moment

"Immer wieder sonntags" ist in die letzte Saison gestartet. Zum Startschuss der finalen Staffel hat sich Moderator Stefan Mross erneut zur Absetzung geäußert. Was war in der ersten Sendung der Musik-Show geboten?

Es war ein bittersüßer Moment für die Zuschauer von "Immer wieder sonntags": Am Sonntag (31. Mai) startete die beliebte Show mit neuen Folgen im TV – aber es werden die letzten sein. Wie der SWR vor wenigen Wochen bekanntgab, wird die Sendung nicht weiter produziert. Das ging an Gastgeber Stefan Mross nicht spurlos vorbei. Was hatte er zum Auftakt der finalen Staffel zu sagen?

Überraschung bei "Immer wieder sonntags": Stefan Mross bedankt sich bei der ARD

Zuletzt hatte sich der Moderator sehr kritisch gegen die ARD geäußert. Die Umstände, unter denen er von der Absetzung erfahren habe, seien nicht sehr schön gewesen. Doch zum Auftakt von "Immer wieder sonntags" 2026 ruderte er plötzlich zurück.

"Was soll ich denn zur ersten Sendung, beziehungsweise zur ersten Moderation erzählen?", fragte er an die Zuschauer gerichtet. "Sie haben es ja alle mitbekommen, aber das zählt jetzt mal überhaupt nicht. An dieser Stelle will ich mich einfach bedanken, beim SWR, bei der ARD, bei 'Werner Kimmig Entertaninment', bei meinem besten Freund. Ich möchte mich bedanken beim Europapark. Wisst ihr, was das Schönste ist? Wir haben noch 13 Sendungen vor uns."

Nach dieser Ansage ging es gewohnt im Programm weiter. Stefan Mross begrüßte seine Gäste, darunter Schlagerstars wie Andy Borg, Ramon Roselly, Linda Hesse und Ronja Forcher. Zum Auftakt betrat Beatrice Egli die Bühne und performte ihren Song "Hör nie auf damit". Damit war der Startschuss zum "Immer wieder sonntags"-Finale gefallen.

Unangenehmer Moment: Stefan Mross macht Ansage ans Publikum

Nach der ersten Performance begrüßte Stefan Mross Linda Hesse. Die Sängerin sollte im Laufe der Sendung Teil eines Spiels werden. Die Aufgabe: Sie musste sich auf ein kleines Brett über einem XXL-Wasserkanister setzen und Fragen beantworten. Stefan Mross erklärte, dass bei falschen Antworten mit Bällen auf einen Auslöser geschossen werde, durch den Hesse ins Wasser fällt.

Stefan Mross stellt mit Linda Hesse das erste Spiel bei "Immer wieder sonntags" vor. © Screenshot ARD

Der Gastgeber brach in schallendes Gelächter aus – doch das Publikum stimmte nicht mit ein. Überrascht fragte er: "Warum gibt es da keinen Applaus? Ich finde das so lustig." Daraufhin stimmten einige in ein peinlich-berührtes Klatschen ein. Das Spiel wurde in der Sendung erst später ausgetragen, zuerst sang Linda Hesse ihr Lied "Kleinstadtcasanova".

Dieter Bohlen bei "Immer wieder sonntags"? "Er würde gut in diese Runde passen"

Im Plausch mit DSDS-Star Ramon Roselly wollte Stefan Mross unbedingt wissen, ob Dieter Bohlen so cool sei wie im TV. Der Sänger fällte ein klares Urteil: "Ich finde, er würde sehr gut in diese Runde passen." Dass der Poptitan mit seinen Aussagen gerne polarisiere, feiert der "Immer wieder sonntags"-Gastgeber: "Das ist gut, denn es liebt auch nicht jeder Stefan Mross oder Ramon Roselly." Dann sprach er eine Einladung an Bohlen aus: "Dieter, bitte mal zu 'Immer wieder sonntags' und mir die Hand geben."

Michael Holm schwärmt von München

Auch Schlagerstar Michael Holm war zum Auftakt der letzten Staffel geladen. Mross wollte von ihm wissen, in welches Jahr er gerne zurückreisen wollen würde. Die Antwort überraschte: "Mein tollstes Jahrzehnt waren die 70er Jahre. München, wo ich damals gelebt habe, war die Traumstadt der Welt."

Michael Holm im Gespräch mit Stefan Mross. © Screenshot ARD

Nach München könnte es bei "Immer wieder sonntags" in dieser Staffel auch für Ronja Forcher gehen. Die Schauspielerin aus "Der Bergdoktor" ist 2026 wieder als Außenreporterin dabei und überrascht deutschlandweit Herzensmenschen. "Ich könnte das jeden Tag machen", schwärmte sie im Gespräch mit Stefan Mross. "Es ist so schön, wenn man anderen eine Freude machen kann."

Nachwuchs-Talent weist "Immer wieder sonntags"-Gastgeber zurecht

In der Rubrik "Das rote Mikrofon" bekommen auch 2026 die Jüngsten der Branche wieder die Gelegenheit, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Zur ersten Sendung empfing Stefan Mross die achtjährige Marie, die dem Gastgeber zur Begrüßung ein selbstgemaltes Bild überreichte. "Du kannst so toll malen", sagte er an seinen jungen Gast gerichtet.

Die achtjährige Marie weiß ganz genau, wie sie mit Stefan Mross umzugehen hat. © Screenshot ARD

Marie bedankte sich, was Mross aber falsch verstand: "Wie, nein? Doch, ich finde das groß." Die Achtjährige antwortete darauf selbstsicher: "Ich habe eigentlich nicht nein gesagt." Das Publikum quittierte diese Reaktion mit viel Gelächter. Stefan Mross sagte kleinlaut: "Bei meinem Hörgerät ist schon ein bisserl der Akku leer."

Stefan Mross lästert über Outfit von Sängerin: "Eine Frechheit"

Zum Ende der Sendung war es dann soweit und Linda Hesse stellte sich dem eingangs vorgestellten Spiel. An Mross gerichtet sagte sie: "Ich habe heute von uns beiden die Lederhose an." Der Moderator konterte: "So eine Plastik-Lederhose ziehen wir Bayern nicht an. Das ist eine Frechheit, das Ding. Wo hast du denn die ausgegraben?" Hesse betonte daraufhin: "Bei dir in der Kostümkiste". Stefan Mross konnte sich einen Seitenhieb gegen die ARD nicht verkneifen: "Wir müssen ein bisschen sparen."

Der kleine Schlagabtausch sorgte für Gelächter unter dem Publikum. Für ihre freche Ansage bekam Linda Hesse kurz danach die Quittung, denn sie landete am Ende des Spiels im Wassercontainer. Damit ging die erste Sendung der finalen Staffel "Immer wieder sonntags" zu Ende. Noch zwölf Folgen werden 2026 ausgestrahlt, dann wird die Show in der ARD abgesetzt.