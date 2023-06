"Let's Dance"-Star Anna Ermakova in "Fernsehgarten": ZDF-Mitarbeiter müssen eingreifen

Mit ihrem Sieg bei "Let's Dance" hat sich Anna Ermakova in die Herzen der Deutschen getanzt. Nun begeisterte sie mit Tanzpartner Valentin Lusin das Publikum im ZDF-"Fernsehgarten". Ihr Paso Doble verzückte die Zuschauer so sehr, dass sogar das Sicherheitspersonal einschreiten musste.

Der ZDF-"Fernsehgarten" am Sonntag stand ganz im Sinne des Tanzens. Wer wäre da ein passenderer Gast als die frisch gekürte "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova? Gemeinsam mit Valentin Lusin, ihrem Tanzpartner aus der RTL-Show, begeisterte die Tochter von Boris Becker auch das "Fernsehgarten"-Publikum mit zwei leidenschaftlichen Tänzen.

"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel schwärmt von Anna Ermakova und Valentin Lusin

Schon bei der Ankündigung ihres Star-Gastes war Moderatorin Andrea Kiewel sichtlich bewegt: "Selten hat mich ein Gast so berührt wie sie." Anna Ermakova und Valentin Lusin wurde die Ehre zuteil, mit einem Tango die "Fernsehgarten"-Sendung zu eröffnen. Jubel im Publikum, Jubel bei Andrea Kiewel: "Ihr seid so ein tolles Team", schwärmte sie und bat die beiden im Verlauf der Sendung für einen weiteren Tanz auf die Bühne.

Und Anna Ermakova legte noch einen drauf: Mit einer energiegeladenen Performance des Paso Doble brachte sie das "Fernsehgarten"-Publikum endgültig zum Ausflippen. Ihr Gang von der Bühne musste anschließend von Sicherheitspersonal begleitet werden, um der Becker-Tochter überhaupt einen Weg durch die tobende Menge bahnen zu können.

Beim Abgang von der Bühne kommt es kurz zu Hektik um Anna Ermakova, Mitarbeiter müssen sie von den Fans abschirmen. © AZ-Screenshot: ZDF

Anna Ermakova verrät "Let's Dance"-Erfolgsrezept

Zeit für einen kleinen Plausch auf der Bühne blieb zuvor natürlich auch. Moderatorin "Kiwi" interessierte vor allem das Erfolgsgeheimnis der jungen Russin, die sich in den vergangenen Monaten bei "Let's Dance" in die Herzen der Deutschen tanzte.

"Wir haben einfach von Tanz zu Tanz geschaut und unsere Nervosität in Power umgewandelt. And then we just tried, unser Bestes zu geben", erklärte Anna Ermakova in ihrem typisch sympathischen Mix aus Deutsch und Englisch.

Tanzpartner Valentin Lusin besiegt Ehefrau Renata

Für Tanzpartner Valentin Lusin war schnell klar, dass Anna Ermakova bei "Let's Dance" Erfolg haben würde: "Ich habe sofort gemerkt, was für ein Rohdiamant sie ist. Es war eine wunderbare Zeit, mit ihr zu tanzen."

Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Gattin Renata Lusin – freilich mit einem Augenzwinkern – konnte sich der Profitänzer dann nicht verkneifen: "Endlich habe ich meine Frau bei 'Let's Dance' besiegt. Yeah! Danke, Anna!"

"Der Weg wird wundervoll sein": Anna Ermakova äußert sich zu ihrer Zukunft

Gefragt nach ihren Zukunftsplänen, hielt sich Anna Ermakova etwas bedeckt: "Jetzt ist erstmal Zeit für Familie und Freunde." Sie wolle sich Zeit nehmen, Dinge auszuprobieren und ihren Weg zu finden, so die 23-Jährige.

"Du wirst deinen Weg finden und der wird wundervoll sein – weil du wundervoll bist", gab ihr "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel die besten Wünsche mit auf den Weg. Die vielen Fans, die Anna Ermakova mit ihren Tänzen bei "Let's Dance" gewonnen hat, werden da sicher zustimmen.