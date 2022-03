"Let's Dance"-Pause gefordert: Fans wütend über Corona-Chaos in RTL-Show

Und wieder hat es "Let's Dance"-Promis erwischt. Aufgrund von Corona-Infektionen können zwei prominente Teilnehmer am Freitag nicht mittanzen. Fans sind sauer über den Umgang mit den Corona-Ausbrüchen in der RTL-Show und fordern eine Unterbrechung.

Die 14 Paare der 15. Staffel von "Let's Dance": Aufgrund von positiven Corona-Tests können an der kommenden Folge erneut einige Promis nicht teilnehmen.

Joachim Llambi, Hardy Krüger jr., Andrzej Cibis und Malika Dzumaev - die Liste der Corona-Fälle bei der aktuellen Staffel von "Let's Dance" wird von Woche zu Woche länger. Jetzt landen zwei weitere Namen darauf: Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Caroline Bosbach wurden ebenfalls positiv getestet und dürfen am Freitag (11. März) nicht antreten. Viele Fans fordern, dass die beliebte RTL-Sendung vorerst unterbrochen werden soll.

Valentin Lusin und Caroline Bosbach fallen für Show drei aus. Die Politiker-Tochter wurde positiv auf das Coronavirus getestet. © RTL / Stefan Gregorowius

Auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Andrzej Cibis dürfen vorerst nicht antreten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Corona-Fälle bei Promis: RTL will "Let's Dance"-Staffel vorerst nicht unterbrechen

Trotz des strengen Hygienekonzepts breitet sich das Coronavirus hinter den Kulissen von "Let's Dance" aus. Auch Frauke Ludowig, die das Magazin "Exclusiv Spezial – Let’s Dance" nach der Sendung moderiert, hatte es erwischt. Bislang will RTL allerdings weiterhin an der Ausstrahlung festhalten: "Unsere Produktion findet unter 2G+ Regelung statt und Freitag geht es weiter", heißt es auf Nachfrage von "spot on news".

"Let's Dance"-Fans wütend: "Lasst die Show für eine Woche ausfallen"

Einige Zuschauer sind darüber aber nicht sonderlich begeistert und kritisieren den Sender für diese Entscheidung. "Ich liebe 'Let‘s Dance' wirklich sehr… aber diese zur Schau gestellte Durchseuchung ist alles andere als vorbildlich und allen Beteiligten gegenüber meiner Meinung nach sehr unfair", schreibt ein Fan in den Kommentaren auf Instagram. Auch ein weiterer erklärt: "Es sind zu viele positiv , lasst die Show doch für eine Woche mal ganz ausfallen." Andere fordern sogar eine komplette Absetzung der Staffel.

Ein großer Kritikpunkt vieler Zuschauer ist, dass sich die Promi-Kandidaten von "Let's Dance" nicht richtig auf ihre Tänze vorbereiten oder auf ihre wechselnden Partner einstellen könnten. "Je mehr Paare fehlen, desto ungerechter wird der Rauswurf eines gesunden (und vielleicht besseren) Paares empfunden", lautet ein Statement dazu.

Ob "Let's Dance" am Freitag tatsächlich stattfinden kann oder ob es noch weitere krankheitsbedingte Ausfälle gibt, bleibt abzuwarten. Bislang wird die Ausstrahlung der RTL-Show weiterhin geplant.