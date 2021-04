"Let's Dance" 2021: Wer ist raus?

Auch 2021 versuchen die Promis bei "Let's Dance" Jury und Zuschauer von ihren Tanzkünsten zu überzeugen. Doch nicht jeder VIP hat Rhythmus im Blut. Welche Kandidaten mussten die Tanz-Show bereits verlassen? Wer ist ausgeschieden?

Bei "Let's Dance" 2021 tanzen die prominenten Kandidaten wieder um den Sieg. Vergangenes Jahr konnte Artistin Lili Paul-Roncalli mit ihrem sexy Hüftschwung begeistern und sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Welche Promis sind aktuell noch dabei und wer musste das Parkett bereits räumen? Die AZ gibt einen Überblick.

Diese Kandidaten tanzen bei "Let's Dance" 2021 um den Sieg

In der aktuellen Staffel sind Ex-"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer (69), GZSZ-Star Valentina Pahde (26), Schauspieler Erol Sander (52), Auma Obama (61, Schwester von Barack Obama), Gay-Bachelor Nicolas Puschmann (29), Ex-Monrose-Sängerin Senna Gammour (41), Fußballer Rurik Gislason (33), Moderatorin Lola Weippert (24), Ballermann-Star Mickie Krause(50), Sängerin Ilse DeLange (43), Ex-Formel-1-Reporter Kai Ebel (56), Model Kim Riekenberg (25), Boxer Simon Zachenhuber (23) und DSDS-Schlagersternchen Vanessa Neigert (28) dabei. Doch mehrere sind bereits ausgeschieden...

Kai Ebel: Abschied kurz vor Ostern

Eine Woche vor Karfreitag ist Kai Ebel ausgeschieden. In Show fünf ist er am 9. April nicht mehr dabei. Ums Weiterkommen mussten zuvor auch Jan Hofer und Mickie Krause bangen. Am Ende hat es aber für den Nachrichtensprecher und den Sänger gereicht.

Ex-Formel-1-Reporter Kai Ebel und Profitänzerin Kathrin Menzinger. © dpa/Rolf Vennenbernd

Senna Gammour: Dritter Promi ist rausgeflogen

In der dritten Show am 19.3. war Schluss für Senna Gammour. Bei der Entscheidung am Ende der Show mussten auch Jan Hofer, Erol Sander und Kai Ebel zittern, doch die drei Männer hatten in Summe (Jury und Zuschauer) mehr Punkte und tanzen deshalb bei "Let's Dance" weiter. Ausgeschieden ist Senna, Ex-Sängerin von Monrose. Die Girlgroup landete mit "Shame" und "Hot Summer" zwei Mal auf Platz eins der Charts.

Sängerin Senna Gammour und Tanzprofi Robert Beitsch sind ausgeschieden © TVNOW / Stefan Gregorowius

"Let's Dance"-Aus für Kim Riekenberg in der zweiten Folge

Jede Woche muss ein tanzender VIP die RTL-Show "Let's Dance" verlassen. In der zweiten Folge (12.3) traf es Kim Riekenberg. Auch Senna Gammour und Jan Hofer mussten um ein Weiterkommen zittern, konnten aber genug Anrufe für ihren Auftritt generieren.

Aus in der zweiten Folge "Let's Dance" 2021: Kim Riekenberg ist nicht mehr dabei! © Rolf Vennenbernd/dpa

Erster Promi ist raus: Vanessa Neigert muss "Let's Dance" verlassen

Nach der Kennenlernshow, in der die tanzenden Promis ihre Profipartner zugewiesen bekamen, musste in der ersten regulären Sendung (5.3) bereits ein VIP das Parkett wieder verlassen. Vanessa Neigert hat zu wenig Punkte erreicht und damit keine Chance mehr auf den "Let's Dance"-Pokal.

Vanessa Neigert ist der erste VIP, der "Let's Dance" 2021 verlassen muss. © Andreas Rentz/Getty Images Europe-Pool/dpa

Entscheidungen bei "Let's Dance" 2021: Jury und Zuschauer schmeißen Promis raus

Nicht alle VIP-Kandidaten können gleichermaßen mit ihrem Tanztalent beeindrucken. Obwohl die Jury-Mitglieder Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González am Ende der Auftritte ihre Punkte vergeben, haben auch die Zuschauer ein Wörtchen mitzureden. Da kann es passieren, dass sogar ein Teilnehmer ohne Taktgefühl in die nächste Runde gewählt wird.