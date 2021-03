Vanessa Neigert bei "Let's Dance": Hat sie einen Mann und Kinder?

Vor zwölf Jahren wurde Vanessa Neigert zum Publikumsliebling bei DSDS und tanzt 2021 bei "Let's Dance". Was hat sie in der Zwischenzeit gemacht? Wie lebt sie privat? Ist sie verheiratet und hat sie Kinder?

Für Sängerin Vanessa Neigert geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. 2021 schwingt sie bei der RTL-Show "Let's Dance" als VIP-Kandidatin das Tanzbein. Wie wurde sie eigentlich berühmt und wie tickt sie privat?

Wofür ist Vanessa Neigert bekannt und berühmt?

Im Alter von 16 Jahren trat Vanessa Neigert 2009 erstmals vor die TV-Kameras und sang bei DSDS vor. Dieter Bohlen zeigte sich damals vor allem von ihrem Faible für alte Schlager beeindruckt.

Sie schaffte es bis in die Live-Shows und avancierte durch ihre Darbietung von Hits wie "Schöner fremder Mann" oder "Ich will 'nen Cowboy als Mann" zum Liebling des Publikums. In der fünften Mottoshow war dann aber Schluss und Vanessa Neigert musste DSDS verlassen.

Was macht Vanessa Neigert heute?

Als Schlager-Sängerin ist Vanessa Neigert auch heute noch ein gerngesehener Gast in TV-Shows wie "ZDF-Fernsehgarten" und "Immer wieder sonntags". Bis 2014 veröffentlichte sie vier Alben, bevor sie sich in eine fünfjährige Pause verabschiedete.

2019 meldete sich Vanessa mit der Single "An meiner Seite" zurück und war auch 2020 mit dem neuen Song "Gefühle sterben niemals" als Sängerin aktiv.

Vanessa Neigert hat abgenommen: Vom "Pfannenkuchengesicht" zur sexy Rockabilly-Braut

Während ihrer Zeit bei DSDS zeigte sich die Sängerin noch mit ein paar Kilo Babyspeck auf den Hüften und bezeichnete sich selbst als "Pfannenkuchengesicht". Doch davon ist heute nicht mehr viel zu sehen.

So sah Vanessa Neigert bei DSDS 2009 aus. © Jörg Carstensen/dpa

Nach ihrem Aus in der Castingshow nahm Vanessa Neigert über 15 Kilo ab. "Ich schwimme gerne, ich fahre Fahrrad, aber dass ich morgens um 7 Uhr aufstehe und zum Yoga gehe, das mache ich nicht. Ich esse immer noch gerne Süßigkeiten, das bleibt auch so", erklärte sie 2012 gegenüber "Promiflash". Ihre Figur hat sie bis heute gehalten.

Privatleben von Vanessa Neigert: Hat sie einen Mann und Kinder?

2016 wurde Vanessa Neigert erstmals Mutter. Ihr Sohn Thiago blieb allerdings kein Einzelkind, denn im September 2020 bekam sie noch eine Tochter. "Ihr Verlobter und ihr Sohn freuen sich sehr, sie sind überglücklich", erklärte ihr Management kurz nach der Geburt gegenüber " ".

Beziehung von Vanessa Neigert bleibt komplett privat

Ihr Privatleben hält die Sängerin aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Über ihren Verlobten ist nichts bekannt.

Vanessa Neigert bei "Let's Dance" 2021: So wurde sie damit überrascht

Mit ihrer Teilnahme bei der RTL-Show "Let's Dance" geht für Vanessa Neigert ein Traum in Erfüllung. "Ich freu mich so, ohne Ende", sagte sie im Gespräch mit

In einem inszenierten Interview wurde die ehemalige DSDS-Kandidatin von Juror Jorge González mit der Zusage für die Show überrascht. Da kullerten bei ihr sogar ein paar Tränen.