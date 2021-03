Model Kim Riekenberg privat: Hat sie einen Freund und woher kennt man sie?

Das deutsche Model Kim Riekenberg ist in der internationalen Modewelt schon längst keine Unbekannte mehr. In Deutschland ist ihr Name in der breiten Öffentlichkeit hingegen kaum bekannt. RTL hat sie als Kandidatin zu "Let's Dance" geholt. Wie tickt Kim Riekenberg privat?

12. März 2021 - 17:32 Uhr | Agnes Kohtz

Model Kim Riekenberg (26) ist bei "Let's Dance" 2021 dabei. © John Angelillo/imago images / UPI Photo