Leni Klum: Abendroutine in Dessous wirft Fragen auf

Erst vor kurzem ernteten Leni Klum und Model-Mama Heidi Klum Kritik für eine Unterwäsche-Kampagne, für die die beiden gemeinsam vor der Kamera standen. Nun sorgt Leni mit einem Dessous-Foto auf Instagram für Spott.

Leni Klum (18) posiert im Waschbecken – in roter Spitzenunterwäsche, die Zahnbürste gegen den Schmollmund gedrückt. Der weihnachtliche Werbepost für den Unterwäsche-Hersteller "intimissimi" sorgte auf Instagram für viel Gelächter.

Leni Klum sitzt in Unterwäsche im Waschbecken

Die "Abendroutine im Weihnachtslook", wie Leni es nennt, wirft auf Social Media einige Fragen auf. Vor allem darüber, warum das Nachwuchsmodel beim Zähneputzen im Waschbecken sitzt.

"Ich sitze auch jedes Mal in Unterwäsche in meinem Waschbecken, wenn ich meine Zähne putze", scherzt eine Nutzerin. Ein anderer kommentierte: "Erstmal Dreckfüße waschen vor dem Schlafengehen." Ob Leni Klums Abendroutine normalerweise so aussieht, ist fraglich. Immerhin ergibt sich bei dieser Methode die ein oder andere praktische Herausforderung. Für ihre kreative Werbeidee bekommt die 18-Jährige aber auch viel Zuspruch in den Kommentaren.

Noch mehr Dessous-Bilder mit Mutter Heidi Klum?

Heidi Klum zeigt sich gerne freizügig, das ist kein Geheimnis. Auch Tochter Leni scheint Gefallen am Posieren in Unterwäsche gefunden zu haben. Ob es nach den ersten beiden "intimissimi"-Kampagnen noch weitere geben wird, bleibt abzuwarten. Von der Kritik lässt sich das Mutter-Tochter-Gespann auf jeden Fall nicht aufhalten.