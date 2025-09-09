Lebt in Hochhaus-Wohnung in Vancouver: Thomas Müller zeigt neues Zuhause

Thomas Müller wohnt seit wenigen Wochen in Vancouver. Die kanadische Stadt hat es ihm offensichtlich schwer angetan. Der Profi-Fußballer schwärmt von der Metropole und gewährt Einblicke in sein neues Zuhause.

Thomas Müller fühlt sich in Vancouver pudelwohl. Jetzt zeigt er sein neues Zuhause.

Seit August wohnt Thomas Müller (35) in Kanada. Der Fußballklub Vancouver Whitecaps hat den einstigen FC-Bayern-Kicker unter Vertrag genommen. Doch so ganz wollte sich Müller nicht von seiner alten Heimat in Bayern lossagen. Wie die AZ exklusiv erfuhr, hat Müller kurz vor seinem Umzug nach Vancouver eine Wohnung im Münchner Gärtnerplatzviertel angemietet.

Ohnehin kommt Müller wegen der Familie und seinem alten Verein gern nach München zurück – er hat vor wenigen Tagen auf dem Gelände des FC Bayerns trainiert. Aber der 35-Jährige fühlt sich auch in seiner neuen Heimat sichtlich wohl, wie er auf Instagram zeigt. Stolz zeigt der Fußballer sein kanadisches Zuhause.

Thomas Müller lebt in Vancouver: Video zeigt neue Heimat

"Vancouver ist für mich eine der schönsten Städte auf der ganzen Welt", schwärmt Thomas Müller. "Durch seine einzigartige Kombination aus schöner Natur und städtischem Charme – mit majestätischer Bergkulisse, atemberaubenden Meerblicken und fantastischen Parks wie dem Stanley Park", erklärt der Profi-Fußballer.

Blick auf North Vancouver von Downtown. © imago/Zoonar

In einem Video gewährt der 35-Jährige seinen Millionen Fans einen Einblick in die neue Heimat. An der Seite eines Touristenführers radelt Thomas Müller durch die kanadische Stadt. "Hier sind meine Eindrücke von Vancouver. Mein neues Zuhause", meint Müller stolz.

Zeigt Interesse: Thomas Müller lässt sich auf neue Heimat ein

Im Video zeigt Thomas Müller die drittgrößte Stadt Kanadas von seinen schönsten Seiten. Der Touristenführer erzählt Hintergrundgeschichten zu einzelnen Sehenswürdigkeiten wie der Vancouver Waterfront oder auch den North Shore Mountains. Müller hört den Erklärungen interessiert zu – zweifelsohne lässt er sich voll und ganz auf seine neue kanadische Heimat ein.

Thomas Müller verliebt in Vancouver: Das gefällt auch Promi-Freunden

Das gefällt auch einstigen Teamkollegen und Freunden des Fußballers. FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer (39) sowie Ex-Skirennläufer Felix Neureuther (41) haben Müllers Instagram-Hommage an Vancouver gelikt. Ob sie ihren Kumpel in der kanadischen Stadt auch mal besuchen werden?

Thomas Müller lebt in einem Hochhaus in Vancouver-Downtown. © imago/Addictive Stock

Thomas Müller hat in Vancouver eine Hochhaus-Wohnung im Distrikt Downtown bezogen. Seine zahlreichen Fans interessiert sicherlich, wie sein wohl spektakuläres Apartment eingerichtet ist. Bisher gewährte er hier jedoch noch keine Einblicke.

Thomas Müllers Ehefrau Lisa ist nicht mit nach Vancouver gezogen. © imago/Pressefoto Baumann

Thomas Müller lebt in Vancouver: Ehefrau Lisa weiterhin in München

So sehr es Müller in Vancouver auch gefällt – Heimweh nach Bayern könnte folgen. Und Müllers Ehefrau Lisa? Die 35-Jährige ist in München geblieben und zeigte sich derweil gern auf Society-Events wie dem Empfang der Landtagspräsidentin oder einem Sommerfest eines Grünwalder Restaurants.