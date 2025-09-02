Hätten Sie ihn erkannt? Thomas Müller wieder beim Training des FC Bayern

Thomas Müller ist erneut zurück beim FC Bayern – und überrascht mit neuem Look.

Die Länderspielpause nutzt Thomas Müller für einen Heimatbesuch – ein Abstecher zum FC Bayern ist da natürlich Pflicht. Knapp einen Monat nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps trainierte der 35-Jährige an der Säbener Straße.

Bei seiner Einheit am Dienstag trug er auch die Trainingskleidung seines Herzensvereins und überraschte mit einem neuen Look: Müller trägt nun einen Vollbart. Wegen der Länderspiele weilt derzeit nur eine Mini-Delegation des Rekordmeisters um Aleksandar Pavlovic in München.

Die restlichen Bayern-Spieler befinden sich derzeit bei ihren Nationalteams oder haben wie Manuel Neuer freibekommen.

Thomas Müller hielt sich bereits Anfang August beim FC Bayern fit

Vor dem Wechsel nach Kanada hatte sich Müller schon auf dem Trainingsgelände fit gehalten. Das nächste Spiel mit Vancouver steht für Müller am 14. September (3.30 Uhr/MESZ) gegen Philadelphia an. Deshalb geht es für Müller auch schnell wieder nach Kanada zurück.

Aleksandar Pavlovic und Thomas Müller trainieren an der Säbener Straße. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Müller war nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern in diesem Sommer nach Vancouver gewechselt. Dort war der Offensivspieler mit großem Jubel empfangen worden.