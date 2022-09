Lauter prominente Väter! Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof

Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof: Jochen Busse und Hugo Egon Balder als komplexe Papas – wie viele VIP-Gäste auch.

Erschöpft, aber glücklich: Hugo Egon Balder mit seiner Frau Elena (l.) und Viola Wedekind bei der Premierenfeier in der Komödie im Bayerischen Hof.

Ein hin- und mitreißendes Stück, ein grandioses Ensemble um Jochen Busse, Hugo Egon Balder und Réne Heinersdorff, jede Menge VIP-Gäste, darunter auch viele männliche diesmal, die der AZ verraten, wie sie selbst so als Väter sind. Bei der Premiere "Komplexe Väter" am Donnerstagabend (noch bis zum 29. Oktober) tobte die Traditions-Komödie im Bayerischen Hof dermaßen, dass sogar die Lichter im Foyer vor Begeisterung flackerten.

Jochen Busse: "Wir sind ein eingespieltes Trio"

Voll des Lobes: Schauspielerin und Autorin Simone Rethel, mit verletzter Hand: ("Ich bin letzte Woche leider mit dem Fahrrad gestürzt"): "Das Stück ist hervorragend und intelligent, raffiniert verzahnt gebaut, mit einer Pointe nach der anderen". TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann schwärmte: "So wie heute habe ich noch nie bei einer Aufführung lachen müssen, Text, Sprachwitz, Besetzung – alles ist einfach perfekt!"

Nach frenetischem Applaus und Blitzlichtgewitter gab es von den anwesenden Promi-Damen Bussis für Busse. Der beliebte Bühnenstar lachte geschmeichelt. Und erzählte: "An die 550 Mal haben wir das Stück schon in ganz Deutschland gespielt, doch bei Premieren ist es wieder wie frisch! Wir sind ein eingespieltes Trio, kennen uns schon lange und sind untereinander befreundet."

Geschafft: Schauspielerin Maike Bollow und Jochen Busse nach dergeglückten Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof. © Agentur Schneider-Press/R.Fechter

Im Stück geht es um Patchwork-Väter – wie ist Jochen Busse im wirklichen Leben als Papa? "Mein Sohn kommt demnächst zur Vorstellung, darauf freue ich mich, wir haben heute einen guten Kontakt. Früher war ich oft nicht da. Man muss nicht erziehen, sondern Vorbild sein."

Hugo Egon Balder: "Als Vater bin ich nett"

Hugo Egon Balder – unterwegs mit Elena, seiner bildhübschen Ehefrau Nummer 5 – viele kannten ihn bislang hauptsächlich als Moderator –, verzückte durch seine Bühnendarstellung. Er berichtete: "Als Vater bin ich nett, meine beiden Kinder sind ja schon über 20. Ich war immer so tolerant, wie es auch meine Eltern bei mir waren."

Medienmacher Helmut Markwort nickte: "Und ich bin ein absolut liebevoller und harmoniesüchtiger Vater, ich rufe Moritz jeden Tag gegen 11 Uhr an, egal, wo ich bin oder wo er gerade ist. Mein Sohn ist auch mein bester Freund."

Auch Schauspieler Christian Wolff telefoniert häufig mit seinem Sohn Patrick: "Er lebt ja leider mit seiner Familie in Berlin, aber die nächsten fünf Monate gehen wir gemeinsam mit der Komödie ,Monsieur Pierre' online auf Tournee. Der Vater freut sich, dass der Sohn dabei ist – da kommt die Kindheit zurück!"

Promi-Gäste feiern Premiere in der Komödie am Bayerischen Hof

Schauspieler Jürgen Tonkel zur AZ: "Die Thematik auf der Bühne kenne ich nur zu gut! Ich habe drei Töchter, und Miriam hat ihren Freund, schon seit sie 15 ist. Als sie ihn zum ersten Mal mit nach Hause brachte, sagte ich scherzhaft zu ihm: Die Kalaschnikow steht übrigens oben am Bett!"

Stammgäste in der Komödie: Alice und Ellen Kessler. © imago

Schlagersänger Michael Holm ("Mendocino") erinnerte sich: "Ich hatte jeden Abend ein Ritual für meine Kinder: Versteckspielen mit einer kleinen Jagd durchs Haus, danach eine Stunde lang vorlesen, Märchen und später Harry Potter", so Holm, der nächstes Jahr 80 wird und gerade mit Musiker und Autor Michael Kernbach an seinen Memoiren sitzt. Holm Junior, Maximilian (28), meinte: "Mein Vater war immer ein guter Papa – und hat mir einiges an Werten mitgegeben wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit."

BR-Damen: Carolin Reiber und Antje-Katrin Kühnemann (r.), © Agentur Schneider-Press/R.Fechter

Und was hat Saskia Vester vom Papa gelernt? "Erkenne nicht eine Autorität an, nur weil sie behauptet, eine zu sein – hinterfrage. Das beherzige ich!" Ferner dabei: die Schauspielerinnen Joanna Semmelrogge, Janina Hartwig, Diana Körner, Christiane Rücker, Viola Wedekind, Silke Popp, die Schauspieler Dieter Bach, Florian Odendahl, Sven Waasner, Dirk Galuba, Adam Jaskolka, Jonathan Gertis, BR-Lady Carolin Reiber, Hotel-Chefin Innegrit Volkhardt, Karikaturist Bernhard Prinz, Architekt und München-Erhalter Florian Gandlgruber, Alice und Ellen Kessler, Käfer-Witwe Uschi Ackermann, Bettina Geyer-Hannesschläger.