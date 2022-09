Kinga Mathe lädt zum Wiesn-Dinner: Farbenfrohe Dirndl und gerührte Promis

Trachten-Designerin Kinga Mathe hat zum alljährlichen Wiesn-Dinner ins Luxushotel Bayerischer Hof geladen. Die Promis zeigten die neue Kollektion, lauschten aber auch dem Bericht einer ARD-Journalistin, die von der katastrophalen Situation der Frauen in Afghanistan berichtete.

An der langen Dinner-Tafel nahmen 30 geladene Gäste Platz

Der Dirndl-Herbst wird bunt. Knallige Farben dominieren beim Wiesn-Dinner von Kinga Mathe im Bayerischen Hof. Die Designerin hat vor fein ausgewählten Prominenten ihre neue Kollektion vorgestellt. Farbe wertet ein Dirndl auf, meint Kinga Mathe. Zur AZ sagt sie: "Das Leben blüht wieder und das möchte ich auch zeigen. Es ist auch die Freude über ein Stück wiedergewonnene Normalität."

Karolin Kandler wird Sport bei den "Tagesthemen" präsentieren

Unter den Gästen war auch Tagesschau24-Sprecherin Karolin Kandler. Die Münchnerin, die als Sky-Moderatorin bundesweit im TV bekannt wurde, wird am Sonntag ihre Premiere bei den "Tagesthemen" in der ARD feiern. Die 37-Jährige präsentiert dann erstmals den Sport vor einem Millionenpublikum. Kandler stolz zur AZ: "Es ist ein bisschen wie das Zurückkehren zum Ursprung. Der Kreis schließt sich wieder. Ich freue mich schon sehr." Weitere Einsätze der Nachrichtensprecherin sind auch im Oktober geplant, verrät sie der AZ.

Journalistin Nathalie Amiri: Ergreifende Rede über afghanische Frauen

Kinga Mathe nutzt die intime Runde auch in diesem Jahr wieder, um die verheerende Lage in Afghanistan in den Fokus zustellen. Emotional wurde es bei der Rede von Kriegsreporterin Nathalie Amiri, die von ihrer Arbeit mit Mädchen und Frauen nach der erneuten Herrschaft der Taliban berichtete. Tränen kullerten vor Entsetzen, Rührung und Scham, als die Journalistin vom Schicksal der Schwestern Zahra (18) und Manizha Abbasi (23) erzählte.

Flucht vor den Taliban: Afghanischen Frauen in Deutschland angekommen

Der Applaus war riesig, als plötzlich die beiden jungen afghanischen Frauen vor der opulent geschmückten Dinner-Tafel standen und konkret von ihrem persönlichen Albtraum erzählten: "Wir haben unter den Taliban keine Rechte, keinen sicheren Platz, Angst vor Vergewaltigung und Zwangsheirat." Die 23-Jährige war eine bekannte Sportreporterin in Afghanistan, fürchtet seit der Machtübernahme um ihr Leben. Sie darf ihren Beruf nicht mehr ausüben.

Vor knapp drei Monaten konnten die beiden mit ihrer Familie aus Afghanistan fliehen und wurden von Deutschland aufgenommen – dank Amiris Einsatz vor Ort und durch die Unterstützung von Kinga Mathe. "Hier haben wir Frieden und alle Möglichkeiten. Aber wir dürfen Afghanistan nicht vergessen", sagte Zahra Abbasi glücklich und mahnend.

Die Bilder vom Wiesn-Dinner finden Sie in unserer Fotostrecke.