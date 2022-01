Laszive Popo-Show von Heidi Klum: Topmodel lässt den Hintern wackeln

Heidi Klum kann offenbar nicht genug von ihrem eigenen Song "Chai Tea with Heidi" bekommen. Auf Instagram legt sie dafür extra einen pikanten Gesäß-Tanz hin.

Eins muss man GNTM-Modelmama Heidi Klum lassen: Sie weiß, wie sie sich vermarkten muss. Vor allem auf Instagram wirbt sie für die eigene Sache. Aktuell beschallt sie ihre Follower mit ihrem Song "Chai Tea with Heidi", den sie mit Rap-Superstar Snoop Dogg aufgenommen hat - und setzt dafür ihr Hinterteil effektvoll in Szene.

Heidi Klum lässt zu ihrem Song den Hintern wackeln

In einem kurzen Clip tanzt, oder vielmehr wackelt, Heidi Klum zu ihrem neuen Lied. Unterstützung erhält sie dabei von Pabllo Vittar, einer der bekanntesten Dragqueens der Welt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Ehefrau von Tom Kaulitz und ihre prominente Tanzpartnerin schütteln in sehr knappen Röcken ihre Popos. Dabei lässt Heidi lasziv ihre Zunge raushängen. Immerhin muss man der 48-Jährigen dabei zugutehalten, dass sie dieses Mal Kleidung trägt. Denn oft präsentiert sie sich auf Instagram etwas hüllenloser.

"Chai Tea with Heidi" ist Titelsong für neue Staffel "Germany's Next Topmodel"

Wie ihren Fans dieser "Tanz" gefällt, ist nicht klar. Das Topmodel hat die Kommentarfunktion unter ihren Instagram-Beiträgen deaktiviert. Ob sie damit etwa Kritik vorbeugen will?

Für Heidi Klum ist es nicht der erste Ausflug in die Musikbranche. Bereits 2006 veröffentlichte sie ihre weihnachtliche Single "Wonderland", die sie 2021 sogar neu auflegte. Ihr aktuelles Lied "Chai Tea with Heidi" ist übrigens der Titelsong für die neue Staffel "Germany's Next Topmodel", die am 3. Februar auf ProSieben startet.