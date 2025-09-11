Kurz vor Wiesn-Start: Simone Ballack und Claudia Effenberg optisch verändert

Simone Ballack strahlt wie frisch verliebt – das liegt auch an ihrem neuen Look. Die Moderatorin und Hotel-Geschäftsführerin ließ sich von Star-Friseur André Schulz vor dem Oktoberfest-Start optisch verwandeln. Auch Claudia Effenberg sieht verändert aus – und wehrt sich gegen Kritiker.

Simone Ballack und Claudia Effenberg kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in der Münchner Schickeria.

Simone Ballack (49) ist derzeit wieder in Deutschland – und wohnt in der Familienvilla in Starnberg. Wenige Tage vor dem Wiesn-Start veränderte Ballack ihren Look. Die Moderatorin trägt ihre Haare nun deutlich länger und dunkler.

Haare länger und dunkler: Star-Friseur verpasst Simone Ballack neue Frisur

Der Mann hinter der optischen Verwandlung: der Münchner Promi-Friseur André Schulz, der auch Schlager-Superstar Helene Fischer frisiert. "Simones Haare sind in einer neuen glänzenden Herbstfarbe getönt", verrät Schulz der AZ. Mit Extensions wurde das Echthaar verlängert – Ballacks Wiesn-Frisur kann daher kommen.

Friseur verrät: "Simone hat derzeit den ganz besonderen Glow"

Was da wohl auf dem Friseurstuhl geplaudert wurde? Schließlich gilt der Friseur für viele Frauen als bester Zuhörer und heimlicher Vertrauter. André Schulz grinst und freut sich über die kleine Typveränderung von Ballack in der AZ: "Simone hat derzeit den ganz besonderen Glow! Das liegt an der italienischen Luft und dem Erfolg ihres neuen Hotels. Natürlich macht sie auch der kleine Hund Olaf richtig glücklich."

Simone Ballack wird mit längeren und dunkleren Haaren zum Herbst-Hingucker. Star-Friseur André Schulz ist für die Verwandlung verantwortlich. © Privat

Liegt das wirklich nur an der Italo-Luft oder weht auch ein frischer Liebes-Wind? Seit Tagen gibt es Gerüchte über einen neuen Mann in Simone Ballacks Leben. In der AZ will sich die attraktive Geschäftsführerin eines italienischen Hotels bislang nicht äußern. Aber manchmal sagt eine neue Frisur mehr über Gefühle aus als tausend Worte. Ein veränderter Look markiert nicht selten den Start in ein neues Kapitel.

Mit Bildbearbeitung übertrieben? Claudia Effenberg mit verändertem Gesicht

Und auch Society-Lady und einstiges Schickeria-Mitglied Claudia Effenberg (wird beim Wiesn-Anstich 60 Jahre alt) zeigt sich optisch verwandelt. Das finden zumindest manche Fans auf Instagram. Sie werfen der mittlerweile in Hamburg lebenden Effenberg vor, es mit der Bildbearbeitung komplett zu übertreiben.

Ohne Filter: Claudia Effenberg bei einer Ladeneröffnung im August in Hamburg. © BrauerPhotos/H.Ross

Unnatürlich würde Effenberg im Netz wirken, weil die Haut zu glatt, das Kinn zu spitz und das Gesicht ungewöhnlich stark konturiert sei, so die Kritiker. Claudia Effenberg sei auf einem bearbeiteten Foto sogar mit Michelle Hunziker verwechselt worden:

Für noch hübschere Fotos: Claudia Effenberg steht zur Filter-Nutzung

Digitale Filter sind in den sozialen Netzwerken sehr beliebt. Promis wollen stets eine optimierte Version ihrer selbst präsentieren. Doch wird dies irgendwann nicht mehr authentisch? Claudia Effenberg hält dagegen. Sie wehrt sich und erklärt: "Wenn ich 90 bin, verwende ich immer noch Filter."

"Plattformen wie Instagram leben von Oberflächlichkeit und schnellen Reizen", sagte Medienexperte Ferris Bühler kürzlich der AZ. Stars nutzen die Möglichkeit, "Kontrolle über das eigene Image zu behalten und sich ins beste Licht zu rücken". Und weiter: "Viele Promis inszenieren Authentizität heute wie eine Rolle. Das Problem: Wer zu viel retuschiert, riskiert, unglaubwürdig zu wirken."