Simone Ballack mit neuem Freund im Liebesglück: Dieser Mann lässt sie strahlen

Simone Ballack genießt ihr Leben am Gardasee. Die Unternehmerin soll dort eine neue Liebe gefunden haben. Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Simone Ballack (49) ließ ihr altes Leben in Starnberg hinter sich und hat ihren Lebensmittelpunkt an den Gardasee verlegt. Seit einigen Monaten wohnt sie in der Gemeinde Tignale und eröffnete als Geschäftsführerin ein Hotel mit dem Namen "Mio Mio". Das Leben in italienischer Idylle gefällt ihr sichtlich – immer wieder gewährt die Brünette private Einblicke. Doch nicht nur der schöne Gardasee scheint ihre gute Laune zu verantworten. Nach der nicht gescheiterten Beziehung mit Unternehmer Heiko Grote hat sie wohl einen neuen Mann gefunden, der sie glücklich macht.

Simone Ballack hat neuen Partner: Er ist der Mann an ihrer Seite

Wie " " berichtet, sei der Hotelier Gabriele Terzi der neue Partner an Simone Ballacks Seite. Er soll Mitte 60 sein und – wie Ballack – am Gardasee leben. Und nicht nur das: Die einstige Spielerfrau ist wohl bereits bei Terzi eingezogen. Bekannte von Ballack erzählen, sie wirke sehr ausgeglichen und glücklich.

Simone Ballack: Sie zeigte sich schon früher mit ihrem neuen Freund

Gabriele Terzi sei der Besitzer des Hotels "Baia D'Oro" und führe es in zweiter Generation. Bereits Anfang Oktober des vergangenen Jahres teilte Simone Ballack erste Bilder von der Anlegestelle des Hotels auf Instagram. Womöglich hat sie Terzi zu der Zeit im "Baia D'Oro" besucht. Kurz danach postete sie ein Video, in dem sie sich während einer Bootstour an Terzi kuschelt und entspannt lächelt.

Simone Ballack posiert an der Seite von Gabriele Terzi. Er soll ihr neuer Partner sein. © Instagram/simoneballack

Noch will Simone Ballack ihr Liebes-Glück unkommentiert lassen. Eine Anfrage der AZ ließ sie offen.