Singende Simone Ballack: Promi-Freunde feiern skurrilen Auftritt

Als Sängerin war Simone Ballack bisher nicht bekannt. Das wollte die Unternehmerin und Ex-Frau von Michael Ballack wohl ändern. Auf hoher See gibt sie jetzt ihr musikalisches Debüt – und erfährt dafür viel Promi-Zuspruch.

Simone Ballack (49) ließ ihr altes Leben im oberbayerischen Starnberg hinter sich. Die Unternehmerin hat ihren Lebensmittelpunkt an den schönen Gardasee verlegt. In der italienischen Gemeinde Tignale, wo sie nun wohnt, eröffnete sie als Geschäftsführerin ein Hotel mit dem Namen "Mio Mio". Durch die Nähe zum Wasser macht sich auch ihr Bootsführerschein nützlich, den sie im September 2024 bestand. Auf hoher See kommt es jetzt zu einem musikalischen Auftritt der einstigen Spielerfrau.

Simone Ballack wird zur Sängerin: Skurriler Auftritt auf hoher See

Der Song " " von Caterina Valente (†93) scheint es Simone Ballack sehr angetan zu haben. Hinter dem Steuerrad auf ihrem Boot singt sie das Lied fröhlich vor sich hin. Vor traumhafter Kulisse am Gardasee wird Ballack, wie ein Instagram-Video zeigt, also auf skurrile Weise zur Sängerin. In einem orangefarbenen Sommerkleid und mit Strohhut auf dem Kopf ist ihr die gute Laune anzumerken. Ihr Gesang wird von einem ständigen Lächeln begleitet.

Nach Trennung: Ex-Spielerfrau verteilt Küsse auf Boot

Doch Simone Ballack sitzt nicht allein auf dem Boot. Im Arm hält sie ihr Hündchen Bruno – einen schwarzen Pudel, den sie immer wieder mit sanften Küssen liebkost. Der Vierbeiner darf Ballack seit März 2025 sein Frauchen nennen, wie die Unternehmerin stolz mitteilte. In Bruno scheint sie ihren ganz eigenen "Herr Schmidt" gefunden zu haben, über den sie im humorvollen Liebeslied von Caterina Valente singt. Ein treuer Hund an der Seite ist für Simone Ballack nach der Trennung von Geschäftsmann Heiko Grote wohl völlig ausreichend.

Simone Ballack als Sängerin: Promi-Freunde feiern Auftritt

Die 49-Jährige erfährt für ihre Gesangsdarbietung auf dem Boot viel Zuspruch. In der Kommentarspalte zum Instagram-Posting feiern sie viele Promi-Freunde für ihren Auftritt. Fernsehmoderatorin Caroline Beil (58) kommentiert mit zwei Herzaugen-Emojis. Model Gitta Saxx (60) schreibt sichtlich angetan: "La Dolce Vita! Herrlich" und fügt ein Kuss-Emoji an. Schauspielerin Gina Ostwald kann die Begeisterung teilen – ebenso Hunderte von Simone-Ballack-Fans, die das Posting gelikt haben.

Simone Ballack erinnert an toten Sohn: "Vermisse dich"

Simone Ballack genießt also sichtlich das Leben. Noch vor wenigen Jahren sah das ganz anders aus. Die Unternehmerin musste den Tod ihres Sohnes Emilio (†18) verkraften, der nach einem Quad-Unfall in Portugal verstarb. Vor wenigen Wochen schrieb sie zu einem Foto ihrer Kinder: "Einer fehlt für immer!". Mit ihrem Ex, dem einstigen Fußballer Michael Ballack (48), hat die Unternehmerin zwei weitere Söhne – Jordi (20) und Louis (24).