Verliebte Simone Ballack: Neuer Mann und schon mit Brautstrauß

Simone Ballack ist wieder vergeben – an einen Italiener. Die Beziehung steht scheinbar unter einem guten Stern, wie ein Hochzeitsbesuch verdeutlicht. Doch zugleich kam es zu einem Unfall. Was hat es damit auf sich?

Bei Simone Ballack kommt es auf einer Hochzeit zu einem unvorhergesehenen Vorfall.

Simone Ballack (49) ist nach der gescheiterten Beziehung mit Unternehmer Heiko Grote wieder in festen Händen. Wie die AZ berichtete, fand die Brünette am schönen Gardasee ihr neues Liebesglück. Der Italiener Gabriele Terzi soll der Mann an ihrer Seite sein. Und es soll ernst sein. Ballack soll bereits bei Terzi eingezogen sein. Steht nun ein nächster großer Schritt in der Beziehung bevor?

Simone Ballack im Liebesglück: Jetzt kommt ein Brautstrauß ins Spiel

Simone Ballack war am Wochenende als Gast auf einer Hochzeit geladen. Das zeigt ein Video, welches die Ex-Spielerfrau auf Instagram veröffentlichte. Im Clip bedient sich die Braut eines bekannten Brauchs und wirft einen Brautstrauß über den Rücken in die Menge. Die Blumen fliegen ausgerechnet zu Ballack.

Für Simone Ballack und ihren Partner Gabriele Terzi ist das vielleicht als ein schönes Omen zu deuten. Wird die Hotel-Geschäftsführerin also bald vor den Traualtar treten?

Unter Beschuss: Simone Ballack nimmt Blumen-Unfall mit Humor

Ob sich diese schöne Vorstellung für Simone Ballack bewahrheitet? Das wird die Zukunft zeigen. Doch klar ist, Ballack hat den Brautstrauß nicht einfach nur gefangen. Der Strauß berührte sie auf unsanfte Art und Weise.

Simone Ballack hält sich die Hand vor das Gesicht. Kurz zuvor wurde sie vom Brautstrauß getroffen. © Instagram/simoneballack

Die Braut hat Simone Ballack mit dem Blumen-Bouquet abgeworfen. "Voll den Brautstrauß an den Kopf gekriegt", so Simone Ballack belustigt. Zwei Lach-Emojis verdeutlichen, dass die Unternehmerin den Vorfall mit Humor nehmen kann.

Simone Ballack: Nächster Schritt in Beziehung mit Gabriele Terzi?

Simone Ballack hält sich im Video die Hand vor das Gesicht, ehe sie die Braut herzlich umarmt. Ballack – und alle anderen Hochzeitsgäste um sie herum – können sich ein beherztes Lachen nicht verkneifen.

Simone Ballack und die anderen Gäste auf der Hochzeit brechen in Gelächter aus. © Instagram/simoneballack

Ob sich Gabriele Terzi auch unter den Hochzeitsgästen befand? Er dürfte sich ebenfalls über den Vorfall sehr amüsiert haben. Und wer weiß: Vielleicht schmiedet der Besitzer des Hotels "Baia D'Oro" genau in diesem Moment den Plan, mit Ballack den nächsten Schritt zu wagen. Könnte eine Verlobung am schönen Gardasee bevorstehen?