Kultserie "South Park" macht sich über Harry und Meghan lustig

Dass in der Zeichentrickserie "South Park" Menschen gerne durch den Kakao gezogen werden, ist bekannt. Nun haben sich die Macher der Kultserie in einer Episode über Prinz Harry und Herzogin Meghan lustig gemacht.

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden in einer Folge von "South Park" durch den Kakao gezogen.

Immer wieder beschweren sich Prinz Harry und Herzogin Meghan darüber, dass sie ihrer Meinung nach von den Medien unfair behandelt und verunglimpft werden.

"South Park"-Macher nehmen Harry und Meghan aufs Korn

Und regelmäßig werden die Sussexes dafür kritisiert, da sie diese Medien auch gerne und oft dafür verwenden, um immer wieder für ihre Projekte zu werben.

Und genau diesen Widerspruch zwischen Anklagen und bereitwilliger Nutzung nimmt nun die Kult-Zeichentrickserie "South Park" aufs Korn", die sich wohl eine ganze Episode lang Harry und Meghan widmen wollen.

Im Internet kursieren schon die ersten Ausschnitte. Zwar werden darin die Namen Harry und Meghan nicht explizit erwähnt, allerdings wird schnell klar, dass es sich bei den beiden Charakteren nur um die royalen Aussteiger handeln kann.

Auch der Titel der Episode "The Worldwide Privacy Tour" (zu Deutsch: "Die weltweite Privatsphären-Tour") macht schnell klar, auf wenn sich die "South Park"-Macher mit "der Prinz und seine Frau" eingeschossen haben.

Die Sussexes werden regelmäßig dafür kritisiert, dass sie einerseits stets die Wahrung ihrer Privatsphäre beanspruchen, andererseits aber in Interviews, Dokumentationen oder zuletzt der Autobiographie "Reserve" von Prinz Harry mit Details aus ihrem Privatleben hausieren gehen.

In dem kurzen Episoden-Ausschnitt werden in einer Talkshow zwei Gäste als "der Prinz und seine Frau" anmoderiert, kurz darauf betreten zwei Zeichentrickfiguren die Szenerie, welche für das geübte Auge nur unschwer als Harry und Meghan zu erkennen sind. Beide halten Schilder hoch, auf denen "Wir wollen unsere Privatsphäre" steht, während sie in das TV-Studio laufen.

Anschließend richtet der Show-Moderator das Wort an den Prinzen und setzt eine herbe Spitze gegen die "South Park"-Version von Prinz Harry. "Lassen Sie mich mit Ihnen anfangen, Sir. Sie haben mit der Königsfamilie gelebt, Ihnen wurde alles gereicht, aber Sie sagen, Ihr Leben war hart. Und jetzt haben Sie in Ihrem neuen Buch 'Waaagh' darüber geschrieben."

Namen werden nicht genannt, doch es ist klar, wer gemeint ist

Natürlich bezieht sich die Parodie eindeutig auf die jüngst erschienen Memoiren von Harry mit dem Titel "Spare" (auf Deutsch: "Reserve"), in dem der Sussex-Prinz Details über sein Leben am britischen Königshof schilderte.

Der Zeichentrick-Prinz will gerade antworten, da wird er von seiner Frau unterbrochen: "Ich habe ihm gesagt: Du sollst ein Buch schreiben, weil deine Familie dumm ist und Journalisten sind es auch", erklärt die "South Park"-Meghan. Die Frage, ob er Journalisten denn hassen würde, beantwortet der Zeichentrick-Prinz mit einem klaren "Das ist richtig."

Auf die Bemerkung des Moderators, dass er sich mit seiner Autobiographie nicht sehr von den Journalisten unterscheiden würde, die täglich über die britischen Monarchen berichten, grätscht wieder die Frau des Prinzen dazwischen. "Wir wollen nur normale Menschen sein, es ist so schwer mit dieser Aufmerksamkeit", beschwert sie sich.

Nachdem der Moderator die steile These aufstellte, dass die Prinzen-Frau eine eigene TV-Sendung habe, Zeit mit anderen Stars verbringe und sich für Modemagazine ablichten lasse und dies den Anschein erwecke, sie wolle eigentlich gar keine Privatsphäre, eskaliert die Situation.

Wutentbrannt stürmen die beiden Zeichentrick-Sussexes das Studio, den Prinzen hört man noch schreien: "Und wissen Sie was? Zur Hölle mit Kanada! Wir gehen. Wir finden einen ruhigen Ort, an dem wir normale Menschen sein können! Komm, Frau!"

Natürlich überzeichnen die "South Park"-Macher in der Episode das Verhalten von Harry und Meghan deutlich, dennoch sind Parallelen zum Leben der beiden royalen Aussteiger klar zu erkennen.

Die entsprechende Folge wird in Deutschland am 19. Februar zu sehen sein.