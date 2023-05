Kritik an Anna Ermakova: Hätte Sharon Battiste bei "Let's Dance" weiterkommen sollen?

Am Freitag tritt Anna Ermakova im Viertelfinale von "Let's Dance" 2023 an. Doch auf Instagram entbrennt eine Diskussion, ob die Tochter von Boris Becker das überhaupt verdient hat. Einige Zuschauer hätten lieber Sharon Battiste dabei.

Anna Ermakova und Sharon Battiste im Tanz-Duell. Am Ende musste die Ex-Bachelorette den Heimweg antreten.

Noch vor dem Finale von "Let's Dance" 2023 wird eine Kandidatin bereits als Siegerin gefeiert: Anna Ermakova. Die 23-Jährige hat sich die Sympathien vieler Zuschauer ertanzt und sich vergangene Woche passend zum Motto "Magic Moment" von ihrem Stempel als Tochter von Boris Becker befreit.

Doch nun werden Stimmen laut, dass sie – im Vergleich zu der ausgeschiedenen Sharon Battiste – zu Unrecht im Viertelfinale steht.

Anna Ermakova räumt bei "Let's Dance" 2023 Höchstpunktzahlen ab

Am vergangenen Freitag (28. April) brachen bei Anna Ermakova alle Dämme und sie rührte sogar den sonst beinharten Juroren Joachim Llambi zu Tränen. Für ihren Tanz mit Valentin Lusin erhielt sie (mal wieder) 30 Punkte. Auch das Duell gegen Sharon Battiste bescherte ihr die volle Punktzahl.

Während die Tochter von Boris Becker damit locker ins Viertelfinale einziehen konnte, war für die Ex-Bachelorette Schluss. Zwar erhielt auch sie für das Tanz-Duell 30 Punkte, doch für ihren "Magic Moment" konnte sie lediglich 24 Punkte ertanzen. Auch die Zuschauer spendierten zu wenig Anrufe, sodass die 31-Jährige am Ende gegen Jens "Knossi" Knossalla verlor.

Das Tanzduell Sharon Battiste und Christian Polanc vs. Anna Ermakova und Valentin Lusin. © RTL / Guido Engels

Fan-Kritik an "Let's Dance": Sharon Battiste "erotisch", Anna Ermakova "billig"

Auf Instagram finden viele Fans das Ausscheiden von Sharon Battiste unfair. In den Kommentaren zum offiziellen "Let's Dance"-Account melden sich zahlreiche Zuschauer zu Wort. Dabei wird vor allem moniert, dass die Ex-Bachelorette im Duell gegen Anna Ermakova besser getanzt hätte.

"War so unfair, gute Performance, 30 Punkte und absolut unverdient rausgeflogen! Schade, dass es in einer Tanzshow nicht um Leistung und Tanzen geht", beschwert sich ein Follower. Ein weiterer wird noch direkter und attackiert die Tochter von Boris Becker verbal: "Wunderschön von Sharon und Christian. Das hat mich viel mehr angesprochen. Es wirkte erotisch und charmant. Bei Anna leider billig."

Anna Ermakova vs. Sharon Battiste: Wer hat die bessere Leistung abgeliefert?

Doch steht Anna Ermakova tatsächlich unverdient im Viertelfinale von "Let's Dance" 2023? Hätte stattdessen Sharon Battiste weitertanzen sollen? Wenn man sich die bisherigen Leistungen anschaut, zeichnet sich ein eindeutiges Bild ab: Die Ex-Bachelorette konnte in bislang neun Folgen der RTL-Show insgesamt 264 Punkte durch die Jury ergattern. Die Becker-Tochter erreichte dagegen satte 314 Punkte.

Wenn es nur nach der Bewertung von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González geht, liegt die 23-Jährige damit definitiv vorne – noch vor allen anderen Promi-Kandidaten. Aber es haben nun mal auch die Zuschauer ein Mitspracherecht. Und auch bei ihnen scheint sie die Favoritin auf den Sieg zu sein.

Sharon Battiste reagiert auf ihr "Let´s Dance"-Aus

Und was sagt Sharon Battiste zu ihrem Rauswurf letzte Woche? In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich am Donnerstagmorgen noch etwas geknickt, trotzdem scheint sie ihre Niederlage mittlerweile verkraftet zu haben.

"Eigentlich wäre heute Probentag – heute ohne mich. Das macht aber nix", sagt sie dazu. Wie ihre Konkurrentin Anna Ermakova abschneiden wird, zeigt sich beim Viertelfinale von "Let's Dance" am Freitag (5. Mai).