Krebs-Erkrankung von Thomas Gottschalk: So stehen die Chancen auf Heilung

Große Sorge um Thomas Gottschalk: Der Entertainer ist an Krebs erkrankt. Wie sind seine Aussichten auf Heilung nach dieser erschütternden Diagnose? Ein Arzt schätzt die Situation ein.

Nachdem Thomas Gottschalk mit seinen letzten öffentlichen Auftritten bei der Bambi- und Romy-Verleihung für Irritationen gesorgt hatte, hat er nun Klartext gesprochen: Der Entertainer ist an Krebs erkrankt. Wie geht es für ihn nun weiter? Ein Arzt hat über die Chancen auf Heilung gesprochen – die Aussichten sind leider düster.

Operation und Bestrahlung: So wird der Krebs bei Thomas Gottschalk behandelt

Vor wenigen Monaten erhielt Thomas Gottschalk die bittere Diagnose Epitheloides Angiosarkom. Dieser schnell wachsenende Tumor kommt hauptsächlich bei Männern vor und breitet sich im Körper oft auf die Weichteile aus. Wie Ehefrau Karina Mroß " " bestätigt hat, wurde der Showmaster bereits operiert. "Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen", sagte sie dem Blatt. Später folgte noch ein weiterer Eingriff sowie Bestrahlung.

Arzt spricht über Progonse: "Ein bösartiger Tumor"

Die Chancen auf Heilung stehen für Thomas Gottschalk nicht sehr gut. "Ein Epitheloiden Angiosarkom gehört zu den Weichteilsarkomen. Das ist ein bösartiger Tumor", sagt Dr. Christoph Specht zu . Dem Arzt und Medizinjournalist zufolge sei die Krebsart des 75-Jährigen "hochgradig bösartig, schnell wachsend" und "metastasierend". Man könne zwar mit Bestrahlung und Chemotherapie behandeln, "aber trotz dieser ganzen Möglichkeiten [...] sind die Heilungsaussichten quasi nicht gegeben. Allenfalls eben eine Verlängerung".

Ehefrau Karina Mroß: "Darf den Gedanken nicht zulassen"

Wie geht es für Gottschalk nun weiter? Der Entertainer ist sich der ernsten Lage bewusst und sagt zu "Bild": "Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv." Auch Ehefrau Karina ist in großer Sorge: "Ich darf den Gedanken gar nicht zulassen, wie schlecht die Heilungschancen bei dieser Krebsform sind. Sonst würde ich verrückt werden."

In guten wie in schlechten Tagen: Ehefrau Karina Mroß unterstützt Thomas Gottschalk. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Am kommenden Samstag (6. Dezember) steht eigentlich ein letzter großer TV-Auftritt für Thomas Gottschalk an, denn er verabschiedet sich von der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!". Ob er tatsächlich an der Seite von Barbara Schöneberger und Günther Jauch erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Eine AZ-Anfrage an den Sender wurde bislang nicht beantwortet.