Kraftorte von Thomas Gottschalk: Wo die TV-Legende die letzten Monate verbracht hat

Vor acht Monaten gab Thomas Gottschalk bekannt, an Krebs erkrankt zu sein, nun ist der Moderator krebsfrei. Kurz nach Bekanntwerden der freudigen Nachricht gab Gottschalk ein persönliches Update bei Instagram - und verriet, was er in der Zeit seit seinem TV-Rückzug so getrieben hat.

Bis November 2025 schien Thomas Gottschalk, in der Öffentlichkeit omnipräsent zu sein. Dann die Schocknachricht: Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator gab bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Konkret wurde ein epitheloides Angiosarkom entdeckt - dieser Tumor gilt als besonders selten und bösartig.

Daraufhin verschwand der 76-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit. Am Samstag, 18. Juli, verkündete Gottschalk in einem Gespräch mit "Bild": Der Krebs ist weg. Es folgte ein Video auf Gottschalks eigenen Instagram-Profil. In diesem wendet sich der Entertainer direkt an seine Fans, um ein versprochenes Update über seinen Zustand und sein Privatleben zu geben. "Nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und drei Wochen Reha bin ich im Moment krebsfrei", schickt er "die wichtigste Nachricht" bereits im Begleittext voran.

Thomas Gottschalk: "Ohne meine Frau Karina hätte ich das alles nicht gepackt"

Einen detaillierten Bericht darüber, was er in den Monaten seit seinem TV-Rückzug so getrieben hat, gibt Thomas Gottschalk dann - mit einem Lächeln - im dazugehörigen Video. Neben den zahlreichen medizinischen Eingriffen erzählt er von einem besonderen Wochenende, das er gemeinsam mit seiner Frau Karina in Paris verbracht habe. Dort habe sich das Paar "'Die Kameliendame' in der Opar als Ballett angeschaut". Seinen Geburtstag beging der Entertainer demnach am Lago Maggiore und am Vierwaldstättersee - "gemeinsam mit meiner Familie". Danach habe er sich am Starnberger See in Reha begeben.

Was seine Gesundheit angeht, lehnt sich der ehemalige Moderator nun nicht zurück. Zwar bezeichnet er sich als "absolut krebsfrei", betont aber auch, dass sich das "jederzeit ändern" könne. "Deswegen nehme ich voll Hoffnung an einer Versuchsreihe der Universität Greifswald teil", verrät er. Dort werde er gegen das Sarkom, das bei ihm diagnostiziert worden war, geimpft.

Emotionale Worte richtete er in Richtung seiner Karina: "Ganz ehrlich, ohne meine Frau Karina hätte ich das alles nicht gepackt. Ich frage mich heute noch, woher sie die ganze Energie nimmt und mich dazu noch bei Laune hält", sagt er.