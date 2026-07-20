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"Erst einmal die wichtigste Nachricht": Thomas Gottschalk bedankt sich nach Krebs-Update

Thomas Gottschalk hat am Wochenende mitgeteilt, dass er derzeit krebsfrei ist. Die Resonanz darauf hat den Moderator sichtlich bewegt: Auf Instagram bedankte sich der 76-Jährige bei allen, die ihm geschrieben haben.
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Thomas Gottschalk hat sich in den vergangenen Monaten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Thomas Gottschalk hat sich in den vergangenen Monaten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. © RTL/Julia Feldhagen

Erst die gute Nachricht, dann die Dankesworte: Thomas Gottschalk (76) hat sich auf Instagram bei allen bedankt, die auf sein Gesundheits-Update reagiert haben. "Ich bin total überwältigt. Mein Update hat innerhalb kürzester Zeit unglaublich viele Menschen erreicht", schrieb der legendäre Entertainer am Sonntagabend zu einem Foto, das ihn lachend und mit ausgestreckten Armen mitten in der Natur zeigt.

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Wichtiger als die Reichweite sind dem Moderator nach eigener Aussage die persönlichen Zuschriften. Nachrichten, Kommentare und gute Wünsche habe er allesamt gelesen, schrieb Gottschalk und dankte den Absendern "von Herzen". "Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr in den vergangenen Monaten an mich gedacht habt und mich jetzt mit so viel Wärme, Anteilnahme und Zuversicht begleitet." Zudem freute er sich über einen Zuwachs seiner Followerzahlen: "Und ganz nebenbei sind wir hier inzwischen mehr als 200.000! Wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht."

"Im Moment krebsfrei"

Am Sonntagmorgen hatte der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator nach seinem krankheitsbedingten mehrmonatigen Rückzug ein "kleines persönliches Update" gegeben: "Nach zwei Operationen, 33 Bestrahlungen und drei Wochen Reha bin ich im Moment krebsfrei. Das ist erst einmal die wichtigste Nachricht." Aber weil sich das mit der Krebsfreiheit "natürlich jederzeit ändern" könne, nehme er "voller Hoffnung an einer Versuchsreihe der Universität Greifswald teil, wo man gegen dieses Scheiß-Sarkom, das ich ja hatte, geimpft wird, in regelmäßigen Abständen", so Gottschalk. Von den zwölf Impfungen liegen acht bereits hinter ihm, wie er preisgibt. "In den nächsten Monaten werde ich mich weiter erholen und es etwas ruhiger angehen lassen. Aber natürlich melde ich mich hier wieder bei euch", versprach er.

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Krebserkrankung im November öffentlich gemacht

Thomas Gottschalk machte seine Krebserkrankung Ende November 2025 öffentlich. Wenige Tage nach der Bekanntgabe verabschiedete er sich am 6. Dezember mit einer letzten Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" (RTL) aus dem Fernsehen.

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